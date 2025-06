Xàtiva convoca els V Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local

L’Ajuntament de Xàtiva ha convocat la quinta edició dels Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local, una iniciativa impulsada per la Regidoria de Política Lingüística i amb la col·laboració de la Diputació de València, que té com a objectiu potenciar i reconéixer l’ús de la llengua pròpia en l’àmbit comercial de la ciutat.

Enguany hi ha una novetat en la distribució dels premis, encara que compten amb la mateixa dotació global de 4.000 euros. Hi haurà únicament tres guardons: 1.500 euros per al primer premi, 1.300 euros per al segon i 1.200 euros per al tercer, a més d’un distintiu acreditatiu com a empresa que promociona el valencià per a cada establiment premiat.

Una altra novetat a destacar és que no podran participar en esta convocatòria aquells comerços que hagen sigut premiats en les edicions de 2021, 2022, 2023 i 2024, com a mesura per a afavorir la rotació i incentivar la participació de nous establiments.

Els premis es concedixen en una única modalitat, que valora l’ús del valencià en tres àmbits: la retolació (exterior, interior i de vehicles), el material imprés (com ara cartes, etiquetes, fullets o publicitat) i les noves tecnologies (xarxes socials, pàgina web, correus electrònics, etc.).

El termini de presentació de sol·licituds comença el dijous 19 de juny i finalitza el dijous 3 de juliol, els dos inclusivament. Les sol·licituds han de presentar-se a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva, adjuntant un dossier explicatiu amb els mèrits al·legats i la documentació requerida, que pot consultar-se en les bases de la convocatòria.

La valoració de les candidatures serà a càrrec d’una comissió formada per representants polítics i tècnics de l’àmbit cultural i lingüístic, que tindrà en compte criteris com l’ús normatiu del valencià, el volum de material utilitzat i el compromís amb la promoció de la llengua en el comerç local.

Les bases completes poden consultar-se en la seu electrònica municipal (https://xativa.sedelectronica.es) i en el bloc de l’Ajuntament de Xàtiva (www.blog.xativa.es). Per a més informació, es pot contactar amb l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià en el telèfon 96 228 98 00 o per correu electrònic en promociovalencia@xativa.es.

Amb esta iniciativa, Xàtiva reafirma el seu compromís amb el foment de l’ús social del valencià en els diferents àmbits de la ciutat i fa costat al teixit comercial local.