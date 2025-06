No és un abocament: la platja de l’Arenal, la més turística de Xàbia, comença el dia amb espuma i una gran taca blanca

La platja de l’Arenal de Xàbia ha començat el dia amb espuma i una gran taca blanca. Se situen en la part sud d’este arenal, l’únic de Xàbia. Fonts municipals s’han afanyat a aclarir que no és un abocament. Sobre la platja més turística del municipi havia tornat a planejar l’amenaça d’altres estius, quan es va haver de tancar després de detectar-se contaminació (l’estiu passat ja no va haver-hi cap d’estos episodis). Ja d’entrada era clar que l’espuma blanca que hui flota en la platja no és d’origen fecal. Ràpidament, han acudit els tècnics i fins i tot l’alcaldessa, Rosa Cardona. Han explicat a este diari que l’espuma s’ha format al moure’s i anivellar-se l’arena cap a les 5 del matí la platja (ací s’instal·larà el punt de bany adaptat). L’arena “s’ha llavat” i s’ha generat l’espuma, han assegurat els tècnics. Com que la mar està hui totalment en calma (és una bassa d’oli), eixa espuma s’ha quedat prop de la riba i no s’ha dissolt encara.

L’espuma, en el mur que tanca pel sud la gran platja turística de Xàbia / A. P. F.

Siga com siga, els banyistes més matiners, a l’observar que la riba estava coberta d’espuma i que en la mar, a poca distància, hi havia una taca blanca, no s’han atrevit a escabussar-se. Han esperat que arribaren els socorristes de la Creu Roja (el servici comença a les 10 hores) i els informaren sobre l’estat de l’aigua i sobre si és perillós fer un escabussó. Les fonts municipals consultades han assegurat que s’hissarà la bandera verda, atés que no hi ha perill per als banyistes. Han subratllat que totes les analítiques deixen clar que l’aigua està en perfecte estat.

La gran taca blanca / A. P. F.

Els banyistes, alarmats

La taca s’albira perfectament. L’aigua, d’habitual d’un blau intens, és ací d’un color blanquinós. I en la part sud de la platja, en el mur que tanca l’arenal, suren rodals d’espuma blanca. Els banyistes, com és normal, s’havien alarmat. Comentaven fins i tot que les gavines, que a estes primeres hores solen posar-se en la riba, este matí no han aparegut. L’aigua de l’Arenal, llevat dels episodis de contaminació d’altres estius, és cristal·lina i transparent. Eixa terbolesa blanca, encara que siga conseqüència de treballs ordinaris en la platja, resulta totalment insòlita.