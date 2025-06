Diego López: “Soc ambiciós i sempre vull més”

Diego López s’ha convertit en un dels jugadors importants de l’Europeu sub 21 que la selecció espanyola està disputant a Eslovàquia. L’asturià, amb el bitllet a quarts de final en la butxaca, ha completat una gran fase de grups amb la rojita i està posant la cirereta a una temporada notable en el València CF amb un total de 9 gols i 6 assistències entre la Lliga i la Copa del Rei. El club treballa per a renovar l’asturià (acaba contracte el juny de 2027) i assegurar-se la seua continuïtat de cara a la pròxima temporada a les ordes de Carlos Corberán. El tècnic el considera un jugador fonamental per a l’equip en qualsevol de les posicions d’atac i no el vol perdre este estiu.

L’internacional sub 21 està centrat i no parla del seu futur des de l’hotel de concentració de la rojita, però sí d’“ambició”. La que té per continuar creixent com a futbolista. El Guajín pensa en gran. Tota una declaració d’intencions en clau renovació. “Tampoc és que la meua carrera siga molt llarga, però sí, pot ser que sí (siga el millor moment) quant a sensacions i estadístiques, estic molt bé ara mateix, però soc una persona ambiciosa que sempre vol més. I no vull estancar-me en això. Vull sempre més, sé que puc donar més”.

Un discurs personal que coincidix amb el que va mostrar recentment al referir-se al col·lectiu. “Ha sigut una temporada de sofriment, però la segona volta ha sigut bastant bona i hem lluitat per eixos llocs d’Europa. Toca aprendre d’esta temporada i de segur que la següent anirà millor. Perquè amb l’staff que tenim, amb la seua ambició i la que tenim nosaltres, tant de bo que estiguem lluitant per eixos llocs en els quals mereix estar el València”, deia en declaracions a l’agència Efe des d’Eslovàquia.

Abans de l’Europeu ja ho va fer en la mateixa direcció a través de les xarxes socials. “Toca preparar-se i millorar per a portar este escut a on es mereix”, va escriure.