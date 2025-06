La Junta Electoral dona el vistiplau a la ILP dels municipalistes per a rebaixar el llistó electoral

La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana ja ha donat a Unió Municipalista el vistiplau per a posar en marxa la seua iniciativa legislativa popular amb l’objectiu de rebaixar el llistó electoral, del 5 % al 3 %. La resposta va arribar este dimarts, encara que la resolució està firmada el passat 29 de maig. A partir d’este moment, la plataforma de partits, que té com a referent Ens Uneix (el partit de l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez), té huit mesos per a arreplegar un mínim de 10.000 firmes. Eixe és el llindar perquè la seua proposició de llei puga almenys debatre’s en les Corts.

Segons explica David García, alcalde de Nules i promotor d’esta plataforma, la intenció és arreplegar-ne més davant de possibles anul·lacions. Amb tot, no pretenen esgotar tot el termini. La idea, assenyala, és que en setembre les firmes entren en les Corts per a començar a activar el debat. La pretensió d’Unió Municipalista és començar la setmana que ve a arreplegar firmes ciutadanes, si es disposa de la validació dels plecs.

Objectiu: diputacions i Corts

Cal recordar que esta plataforma de partits, que agrupa desenes de sigles locals, va nàixer amb l’objectiu de sumar forces en els partits judicials amb la vista posada en les diputacions provincials per a 2027. La idea és reproduir l’èxit que Ens Uneix ha tingut a la Vall d’Albaida, que li ha permés ser decisiu en la Diputació, i portar-ho a altres comarques amb gran presència de partits municipalistes però que no sumen per a instàncies superiors.

Ara, a més, pretenen aconseguir unes condicions favorables per a tindre opcions d’entrar en les Corts. I això passa irremeiablement per baixar el llistó electoral, de manera que s’“abaratisca” l’obtenció de representants. Segons la proposta de la iniciativa legislativa popular que els municipalistes van portar a la cambra amb una proposició de llei per a canviar la llei electoral valenciana, demanen la rebaixa del llistó al 3 % provincial. Ara, cal recordar, el llistó està en el 5 % autonòmic.

“La iniciativa interessa una rebaixa de la barrera electoral del 5 % del total dels vots emesos a un 3 % dels vots vàlids tant en la circumscripció com en el conjunt de la Comunitat Valenciana. La proposta de modificació implica acabar amb una de les barreres electorals més dures de l’Estat i garantix que les Corts Valencianes reflectisquen de manera més fidel la pluralitat present en la societat valenciana”, deia la proposta.

Inici de les negociacions

La posada en marxa de la ILP, sobretot, és una invitació a la negociació amb els partits de les Corts, que són els qui tenen la capacitat de decisió. Des d’Unió Municipalista reconeixen que ja han iniciat les negociacions amb el Partit Popular, sense el suport del qual no podria tirar avant un canvi en la legislació. Ens Uneix, del vot del qual depén que la Diputació tinga un president popular (Vicent Mompó), compta amb una capacitat d’influència decisiva, i l’està utilitzant per a plantejar la seua agenda.

40.000 vots

El PP està fent números. Amb un escenari polític tan volàtil, és difícil intuir a dos anys vista a qui pot beneficiar o perjudicar esta rebaixa. Amb un llistó provincial entre el 3 % o el 5 % dels vots, el preu per obtindre representació se situaria entre els 40.000 i els 70.000 vots. Històricament, el 5 % ha sigut una barrera insalvable per a molts partits d’esquerra. En les autonòmiques de 2023, sense anar més lluny, la suma de Podem i EU no van superar el llistó. Una barrera més assumible pot obrir la cambra a més partits, però també és una invitació a la fragmentació de candidatures electorals.