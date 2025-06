L’Ibex 35 s’allunya dels 13.900 punts al caure un 0,45 % arrossegat per la Fed

L’Ibex 35 ha iniciat la sessió d’este dijous amb una caiguda del 0,45 %, la qual cosa ha portat el selectiu madrileny a situar-se en els 13.860,3 punts cap a les 9:00 hores, després de la decisió de la Reserva Federal dels Estats Units (Fed) de mantindre els tipus d’interés.

El Comité Federal de Mercat Obert (FOMC, per les seues sigles en anglés) de la Fed va decidir, dimecres, mantindre els tipus d’interés en el rang objectiu del 4,25 % al 4,50 %. El president de la Fed, Jerome Powell, va defendre la decisió presa per la institució que encapçala de conservar els tipus a l’anticipar un futur repunt dels preus.

D’altra banda, el context continua marcat per l’augment de les tensions a Orient Pròxim, en la ja sèptima jornada d’encreuament d’atacs entre Israel i l’Iran.

En el pla macroeconòmic espanyol, la compravenda de vivendes va pujar en abril un 2,3 % respecte al mateix mes de 2024, fins a un total de 54.318 operacions, la seua xifra més alta en este mes des de 2008, quan va haver-hi quasi 55.000 compravendes.

En els primers compassos d’este dijous, les majors pujades dins de l’Ibex 35 les anotaven Solaria (+0,52 %) i Repsol (+0,48 %), mentres que els descensos més pronunciats els registraven ArcelorMittal (-1,45 %) i IAG (-1,2 %).

Les principals borses europees obrien també la quarta sessió de la setmana en roig, amb caigudes del 0,67 % per a Frankfurt, del 0,55 % per a París, del 0,44 % per a Milà i del 0,37 % per a Londres.

En el cas del barril de cru Brent, de referència per a Europa, el preu arribava a pujar un 0,31 % fins als 76,94 dòlars, mentres que en la seua cotització West Texas Intermediate (WTI), de referència per als Estats Units, s’alçava fins a quasi un 0,5 % per a tocar els 73,86 dòlars. En el mercat de les divises, la cotització de l’euro enfront del dòlar es col·locava en 1,1455 bitllets verds, en tant que l’interés exigit al bo a 10 anys baixava fins al 3,230 %.