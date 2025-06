El nou Escalante estarà a punt en 2027

L’Escalante, en tota la seua extensió, està d’enhorabona. Complix 40 anys i ho celebrarà en gran. D’una banda, ho farà reivindicant les seues arrels, i, d’altra banda, assentant les bases per a continuar sent la referència quant a teatre infantil i juvenil. Fa just un any, Rocío Gil, diputada de Teatres, va anunciar que el teatre de la Diputació tornaria a tindre una seu estable i que esta seria el Col·legi Lluís Fortich-IVAF dins del complex de l’Institut Valencià d’Audiofonologia; hui, el president de la Diputació, Vicent Mompó, ha anunciat que el mes d’agost s’adjudicarà el contracte, que l’obra es licitarà en el segon trimestre de 2026 i que, “si tot va bé”, d’ací a 16 mesos el nou Escalante estarà a punt.

Miguel Angel Montesinos

“El procés de tindre casa pròpia no ha sigut fàcil”, ha dit Mompó, que ha avançat que l’edificació de 3.000 metres quadrats serà un “espai modern i funcional”, nascut del “diàleg i consens” amb el sector de les arts escèniques i que aspirarà a convertir-se en “referent nacional i internacional”. “Serà un espai pensat amb el sector teatral per al teatre”, ha dit en un acte organitzat a les portes de l’edifici que, en breu, serà condicionat amb una inversió que suposarà 6,2 milions d’euros.

Seu del nou teatre Escalante / Miguel Ángel Montesinos

“La nova seu per a l’Escalante és una reivindicació que es remunta a finals de 2016, des que la Diputació va abandonar l’antiga seu que tenia arrendada en el carrer Landerer, la deterioració de la qual no garantia les mesures oportunes de seguretat”, ha explicat el president. En paraules de Mompó, “l’Escalante és molt més que un teatre; és una institució cultural que ha generat talent, ha impulsat companyies, ha emocionat diferents generacions i ha resistit tota classe d’adversitats”. “Perquè si alguna cosa ha demostrat el projecte teatral de la Diputació és la valentia i la resiliència per a continuar desenrotllant eixa vocació artística i educativa fins i tot en els moments més complicats”. “La celebració dels 40 anys serà un punt d’inflexió, l’inici d’una nova etapa, perquè no ens conformem amb mirar cap arrere”, ha dit. Una etapa, l’anterior, que es recordarà, enguany, amb una exposició retrospectiva i amb la publicació d’un llibre amb testimoniatges que ajudaran a preservar la memòria del teatre que, en molts casos, va ser la porta d’entrada a les arts escèniques.

Albentosa, Paco Teruel, Vicent Mompó, Rocío Gil, a la seua arribada a l’acte / Miguel Ángel Montesinos

Per a Rocío Gil, diputada de Teatres, “haver viscut estos anys sense una seu fixa no ha sigut una debilitat per a l’Escalante, sinó una oportunitat per a estar més prop de la gent amb funcions itinerants”. Gil ha anunciat que s’aposta perquè l’Escalante siga “un motor econòmic i de creació” per al sector i ha avançat que s’aposta per produccions noves amb les quals mantindre “molt viu l’esperit Escalante”.

Programació

La directora i coordinadora artística de l’Escalante, Marylène Albentosa, ha avançat que, entre les produccions pròpies que s’estrenaran pròximament, destaca la nova versió de L’aneguet lleig, amb Albena Teatre: “Una metàfora en forma de musical que torna deu anys després d’obtindre el MAX per a abordar el respecte pels altres, sense importar la religió, la sexualitat, el físic, la llengua o la raça, basat en el clàssic de Hans Christian Andersen”; l’estrena de Tot eixirà malament (i serà perfecte), el musical que lideren els creadors de Bruno, Mamen Mengó i Víctor Lucas; i Reestrena, “una instal·lació escènica de la mà del titellaire Nelo Sebastián que recorrerà els quaranta anys de l’Escalante a través d’una emotiva història amb objectes, attrezzo, vestuari i altres tresors, que es convertirà en un dels emblemes d’un any en què estarem de celebració”.