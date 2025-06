El PSPV fa pinya amb Sánchez entre mostres de preocupació i exigència de contundència

Els socialistes valencians es van asseure este dimecres a digerir el xoc, a fer teràpia col·lectiva després de l’escàndol de les revelacions entorn de les presumptes comissions en contractes públics que havia niat en la cúpula del PSOE, amb Koldo García i els exsecretaris d’Organització José Luis Ábalos i Santos Cerdán. Tot això, amanit, a més, amb les gravacions de converses amb tints masclistes sobre dones i prostitució. I no va haver-hi sorpreses: pinya pràcticament total en la reunió de l’executiva del PSPV de Diana Morant.

Van ser més de tres hores de reunió i unes 16 reflexions de membres de la direcció després del discurs de la secretària general. Com a nota predominant, pinya amb Pedro Sánchez, les seues decisions i el futur que espera als socialistes en la resta de legislatura. Això sí, “molta preocupació per la desafecció” que este cas produïx tant en la militància com en els ciutadans.

El més crític, apunten diverses fonts presents en la reunió, va ser el veterà exalcalde de Torrent Jesús Ros, que va demanar “més contundència” i actuar davant de qualsevol sospita. Ros va insistir que la societat “necessita respostes i mesures”, i el secretari general, va sostindre, no les ha preses. Eixe no és el camí.

Al marge de Ros, van prendre la paraula dirigents com José María Ángel, Arcadi España, María José Salvador, Borja Sanjuán, Samuel Falomir o Ángel Franco. La tònica general va ser la mateixa: ningú va demanar eleccions anticipades, i tots es conjuren per a donar la cara, defendre el partit i reivindicar l’acció del Govern d’Espanya. “No tots som iguals”, van defendre, al mateix temps que subratllaven la diferent reacció del PP i PSOE davant de les sospites.

La ministra i secretària general, Diana Morant, va recordar el cas de Portugal, a on una sospita de corrupció que va quedar en res ha afonat el partit. Per això va animar a resistir i defendre el Govern. A més, tots es van conjurar a continuar pressionant Carlos Mazón, perquè este escàndol no tape la gestió de la dana que va fer la Generalitat.

Promet contundència

Abans de la reunió de l’executiva, Morant va prometre la mateixa contundència que ha tingut Sánchez, expulsant els militants implicats, en cas que aparega “una derivada valenciana”. “El PSPV era la federació del senyor Ábalos. I encara que és cert que no estava vinculat ni a la direcció de Ximo Puig ni a la meua, tenim l’interés que, si hi ha qualsevol derivada, actuarem de la mateixa manera rotunda que el secretari general”, va assenyalar Morant abans de reunir la seua direcció.

“Fàstic”

“Estan sent dies durs. Volem analitzar el que ha passat”, va afegir. “Estem coneixent que els que van tindre la confiança del PSOE l’han traïda, d’una manera que ens repugna, que em fa fàstic. Hi ha comportaments com la corrupció que són denunciables, però el masclisme d’eixe àudio mereix unes disculpes encara que siguen col·lectives. Com a dona m’he sentit reconfortada pel secretari general, que ha expulsat Ábalos”, va dir Morant. I va rematar: “El PSOE necessita que els defenguem enfront d’estos energúmens”.

El focus sobre Mazón

Al marge d’això, el PSPV tracta de mantindre el focus, per difícil que siga, en la situació de Carlos Mazón després de la dana. “Una cosa no taparà el que està succeint a la C. Valenciana. Fa una setmana va vindre Feijóo i en un dinar va lloar el treball de Mazón, el president que no va estar, que porta a l’esquena 228 morts, el president que Feijóo va dir que havia fet una bona faena”, va assenyalar, criticant també la corrupció dels anys del PP, citant Camps, Rus o Zaplana, “el pare polític de Mazón”.

“Hem de ser humils i recuperar la confiança dels ciutadans: tres pocavergonyes es poden carregar el treball d’un partit i un govern honest i net”, va concloure.