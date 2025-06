Sagunt accelera per a portar aigua potable fins a la gigafactoria de VW

El degoteig d’inversions entorn de la gigafactoria que PowerCo, filial de Volkswagen, construïx en Parc Sagunt II no cessa. La pròxima injecció per a tindre la parcel·la a punt al llarg del pròxim any, quan la companyia ha fixat el seu objectiu que es comencen a fabricar les cel·les de bateries per a vehicles elèctrics, ascendix a prop de 640.000 euros.

L’objectiu d’esta intervenció, que arrancarà en els pròxims dies, és “materialitzar les connexions a la xarxa de subministrament d’aigua en alta des de les infraestructures municipals, així com des de la dessaladora, per a l’abastiment de les instal·lacions interiors de Parc Sagunt II”, segons arreplega l’expedient al qual ha tingut accés Levante-EMV.

Aigües de Sagunt ha impulsat la licitació d’estes obres, que, segons expliquen des de l’empresa de capital municipal i privat, “es tracta d’una nova connexió de servici en gran, que ja venia recollida en el projecte d’urbanització de Parc Sagunt II”. Estes mateixes fonts afigen que “principalment és perquè la gigafactoria es proveïsca d’aigua des de la dessaladora, amb el suport de la xarxa municipal”.

Paga l’agent urbanitzador

La ràpida contractació de les obres, que seran sufragades per Espais Econòmics Empresarials, antiga Parc Sagunt, com a agent urbanitzador, partix de la urgència mostrada des d’esta entitat amb participació estatal i autonòmica. “Nosaltres estem fent els deures per endavant”, assenyalen des d’Aigües de Sagunt, que ha marcat un termini de cinc dies des de la firma de l’acta de replanteig fins a l’inici de les obres.

Canalizaciones Civiles (CCSA) ha sigut l’adjudicatària de la intervenció, que ja es va formalitzar la setmana passada, i disposa de tres mesos per a acabar-la. “La idea és que a principis d’octubre es puguen fer les proves per a comprovar el bon funcionament de les connexions”, remarquen les mateixes fonts.

Projecte d’urbanització

Pel fet que la contractació s’ha resolt mitjançant un acord marc d’Aigües de Sagunt firmat en 2022, els detalls concrets de l’actuació han quedat diluïts en el projecte d’urbanització de Parc Sagunt II. Esta prolixa documentació arreplega que les previsions sobre les necessitats d’aigua potable han seguit la mateixa fórmula que ja es va emprar en la primera fase d’este parc, que ara ocupen Zuvamesa, Mercadona i molts altres.

En aquella ocasió i també ara s’ha determinat que un 20 % del total d’aigua subministrada al polígon haurà de ser potable. Un altre detall que afecta el disseny és la pressió mínima, que, a causa de l’existència d’“instal·lacions especials”, s’elevarà per a la gigafactoria el llistó marcat per l’Ajuntament de Sagunt fins als 3,5 quilos per centímetre quadrat “en tots els punts”.

Separació de xarxes

A més de deixar clara la separació entre les xarxes industrials i potable, este projecte fixa les línies mestres per a establir un sistema de canonades de 160 mil·límetres en polietilé i “de fosa dúctil de DN 300 a l’eixida del depòsit i de DN 250 en l’anell principal”. El subministrament es realitzarà a partir d’un depòsit de regulació de formigó armat semisoterrat, amb capacitat per a 5.200 metres cúbics, i que s’ha dividit en dos per a facilitar-ne el manteniment i l’explotació.

Connexions de servici en totes les parcel·les

La xarxa constarà de vàlvules de tall separades per un màxim de 250 metres per a aïllar els trams de canonades, al mateix temps que es van dissenyar els desguassos en els punts baixos, i els elements de ventilació, en els alts. Cada parcel·la de Parc Sagunt II disposarà d’entre una i tres connexions de servici d’aigua potable.