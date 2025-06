València recupera els vols transoceànics amb una nova ruta setmanal al Canadà

València estrena este dissabte, per primera vegada, un vol regular i directe entre la ciutat del Túria i el Canadà. L’aerolínia canadenca Air Transat, que l’any passat va anunciar la inclusió d’una connexió directa entre València i Mont-real, ha decidit ampliar esta ruta a la temporada d’hivern.

La nova connexió s’inaugura el dissabte 21 de juny amb el primer vol procedent de Mont-real, que aterrarà en l’aeroport de València el dissabte 21 a les 7:20 del matí. La ruta es mantindrà activa fins al 4 d’octubre amb una freqüència setmanal durant tota la temporada d’estiu i es reprendrà de nou en febrer.

Nova ruta intercontinental

La regidora de Turisme, Innovació i Inversions, Paula Llobet, ha assenyalat que este anunci és una gran notícia per a la ciutat, que suma així una nova ruta intercontinental i obri la porta a un mercat tan estratègic com el canadenc.

“Este vol convertix Mont-real en la segona destinació directa des de València al continent americà, després de la ruta que en el seu moment va operar Delta Airlines a Nova York entre 2009 i 2012. Però la bona notícia no es queda ací —ha afegit Llobet—, ja que Air Transat ja ha confirmat que ampliarà esta connexió durant la temporada d’hivern 2025-2026, amb la qual cosa donarà continuïtat a la ruta més enllà de l’estiu”.

Així, a partir de febrer de 2026, València tindrà un vol setmanal directe a l’aeroport Mont-real-Trudeau (YUL).

A més, Norwegian estrena també este dissabte nou vol entre València i Oslo-Gardermoen, el principal aeroport de la capital noruega. L’aerolínia, que va estar absent durant 15 anys de València, ja va estrenar recentment una ruta a Copenhaguen. La nova connexió de Norwegian entre la capital del Túria i Oslo funcionarà del 21 de juny al 16 d’agost, amb una freqüència setmanal. Els vols es faran tots els dissabtes.

En este sentit, Paula Llobet ha destacat que “l’aposta d’Air Transat i Norwegian per València reforça la nostra estratègia de captar visitants amb un comportament més responsable en la destinació i amb major estada i gasto mitjà, com són el canadenc i el de països nòrdics”. A més, ha insistit la regidora, “consolida la ciutat com una destinació en alça en el mapa internacional”.

La responsable de la Regidoria de Turisme, Innovació i Inversions també ha recordat que “estes noves connexions no només faciliten l’arribada de visitants estratègics a València, sinó que també obrin noves oportunitats per als valencians tant en l’Amèrica del Nord com en el nord d’Europa”.