Alerten del risc dels gorgs que la dana va deixar en el riu Magre després de detectar-hi banyistes

La dana del passat 29 d’octubre va alterar el llit del riu Magre a causa de la força amb la qual va recórrer les diferents localitats afectades per les inundacions. Esta alteració ha provocat la formació de gorgs en punts a on no n’hi havia prèviament i que poden suposar un perill greu per a la població que acudix a refrescar-se al riu.

L’Ajuntament de Real ja ha detectat la presència de diversos banyistes que s’han desplaçat, durant estos dies, a estes zones per a refrescar-se a causa de la seua proximitat a la localitat i l’aparent calma de l’aigua. Davant del temor que s’incremente la presència de persones durant els mesos d’estiu i després de la mort de dos jóvens en un tram del Túria alterat per la dana, el consistori alerta la població sobre els problemes i riscos que pot ocasionar banyar-se en estes basses configurades després de la riuada. “No volem viure un episodi similar al que ha passat en el riu Túria”, lamenta Gerardo López, alcalde de la localitat.

Real recorda a la ciutadania que les inundacions van arrossegar una gran quantitat de materials i objectes perillosos, que poden trobar-se enterrats sota estos gorgs i, que, després de moure el sòl, puguen sorgir a la superfície i provocar danys als banyistes. “No sabem el que va arrossegar la força de l’aigua durant eixos dies. Pot haver-hi metalls o objectes punxants”, recorda l’alcalde, que afig que la presència d’esta mena de materials també pot haver compromés la qualitat de l’aigua, que podria provocar danys en la pell o problemes de salubritat.

Desconeixement de la profunditat

El consistori, d’altra banda, avisa que l’alteració dels llits fluvials dificulta el coneixement sobre la profunditat d’estos gorgs. “Encara que semblen platges d’interior per la presència d’arena i l’aparent poca profunditat, no sabem a on està el fons. Semblen platges d’interior, però són zones perilloses, perquè entres i no saps què et pots trobar”, recalca López. A això se suma la possible presència de corrents “traïdorencs”, que podrien acabar arrossegant cap avall els banyistes, que podrien tindre dificultats a l’hora d’eixir a l’exterior.

L’Ajuntament i el Consorci Provincial de Bombers de València han emés un comunicat sobre la situació dels llits fluvials. “El Magre ha quedat greument afectat, generant un risc extrem per al bany”, insistixen. En este sentit, Real sol·licita a la ciutadania “actuar amb sentit comú”, per la qual cosa no recomana el bany i exigix als veïns i visitants que no ignoren els senyals o les barreres situades en la zona i que supervisen als menors i mascotes.

El consistori pretén amb este avís previndre tragèdies similars a les que s’han viscut en el Túria durant les últimes setmanes. Cal recordar que la presa de l’assut de la Séquia de Tormos en el riu Túria, al seu pas entre Manises i Paterna, s’ha convertit en un punt negre després del pas de la riuada. Dos jóvens van morir amb una setmana de diferència en el mateix punt del riu Túria, que, en pocs metres i a causa del canvi en l’orografia, passa a tindre una profunditat de més de quatre metres.