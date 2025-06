El Govern activa un pla de xoc per a reparar els ascensors de la dana

El Govern ha activat un pla de xoc per a agilitzar la reparació dels ascensors danyats per la dana del 29 d’octubre. L’executiu ha reaccionat després de la reunió que van mantindre les víctimes de la dana amb el president del Govern, Pedro Sánchez, en la qual el van informar dels problemes que estaven patint amb els elevadors. L’Administració ha canviat la normativa per a alliberar de treball els instal·ladors i que es puguen centrar en la reparació del miler d’ascensors que romanen danyats, i està contactant amb els ajuntaments per a localitzar els que necessiten una reparació prioritària, perquè en els edificis viuen persones majors, vulnerables o amb alguna discapacitat.

Com a primera mesura, el Ministeri d’Indústria i Turisme ha aprovat canvis en la normativa d’ascensors per a poder agilitzar la reparació d’estes instal·lacions afectades per la dana, ja que permeten alliberar el personal especialitzat d’altres funcions per a prioritzar les reparacions urgents dels ascensors.

La prioritat és la reparació urgent de les instal·lacions i posar en funcionament els 1.000 ascensors que encara estan fora de servici, de manera que s’agilitzaran els arranjaments i se’n beneficiaran els veïns afectats, sobretot persones majors i discapacitats, segons un comunicat del Ministeri.

Rebeca Torró i Arcadi España

Així li ho han transmés este matí la secretària d’Estat d’Indústria, Rebeca Torró, i el secretari d’Estat de Política Territorial, Arcadi España, als presidents de Femeval, Vicente Lafuente, i d’Ascenoval, Emilio Carbonell, així com al director general de la Federació Espanyola d’Ascensors (Feeda), José Carlo Frechilla, en una reunió celebrada a València.

El Govern ha ampliat els terminis per a escometre determinades mesures en els ascensors de la Comunitat Valenciana, cosa que permetrà concentrar esforços en el primordial: tornar a posar en funcionament els ascensors de la zona dana.

En concret, s’ha prorrogat una sèrie de mesures tècniques que no afecten la seguretat de les instal·lacions: es prorroga fins a l’1 de juliol de 2026 la implantació de noves mesures mínimes de seguretat, com l’anivellament per a evitar ensopegades o la instal·lació d’elements de protecció per a evitar colps durant el tancament de portes, i s’amplia el termini de sis mesos a un any per a corregir defectes lleus detectats en les inspeccions tècniques.

Compromís de Sánchez

Amb estes mesures, es complix un dels compromisos que el president del Govern, Pedro Sánchez, va acordar quan es va reunir el passat 22 de maig a València amb les víctimes de la dana.

Les mesures permetran alliberar personal especialitzat perquè puguen prioritzar les reparacions urgents d’ascensors, la qual cosa equival, segons el sector, a 14.000 hores de treball.