Un himne per a la posteritat

“Tinc per a tu una promesa”. Amb esta declaració d’intencions comença La promesa, el nou himne oficial del València Basket. El club taronja va presentar, al costat de La Fúmiga, grup autor del tema, i Agència Bondó, responsable del videoclip, la melodia que espera representar tota la família taronja a partir d’ara. Àrtur Martínez, compositor i cantant de l’obra, definix com un “somni” haver elaborat esta obra musical.

La lletra és íntegrament en valencià. “Una història d’amor, des de València al món, ser part de tu per a mi és un honor, t’estimaré en el fred i en la calor. Una família amb sort, taronja el meu color, sort de trobar-te, de portar-te, de per vida en el meu cor”, diu la tornada. Fins a cinc versions va haver de compondre Àrtur fins a trobar la que, considera, estava a l’altura: “Hem parlat des del primer dia que això s’havia de cantar amb una bufanda a l’aire i ben fort. Si no funcionava així, eixe no era l’himne”. Ja està disponible en xarxes socials i, des de la mitjanit, en Spotify. A més, La Fúmiga l’interpretarà en directe el 29 de juny en el partit solidari de llegendes de comiat de la Fonteta. L’Alqueria del Basket estava repleta d’expectació per conéixer els acords que sonaran a partir d’ara en cada partit. Un grup d’aficionats i seguidors de La Fúmiga es van citar per a ser els primers a escoltar La promesa i vore el videoclip. “Ací hem presentat jugadors amb menys expectativa de la que desperta l’himne”, avisava Enric Carbonell, director general del València Basket. “Buscàvem un punt de trobada que unira l’afició amb els jugadors, apel·lar als sentiments. Entenc que ha sigut un encàrrec molt complicat, però preteníem que els aficionats se sentiren orgullosos de la família taronja”, explicava.

A continuació va intervindre Àrtur. “El que hem buscat és que qualsevol persona en la Fonteta i d’ací a quatre dies en el Roig Arena se sentira identificada amb cada una de les paraules i les frases, amb això hem treballat”, va exposar l’autor. El cantant, a més, reconeix que se sent molt identificat amb els valors de l’entitat: “Si hi havia un club esportiu al qual ens lligaríem amb els ulls tancats era el València Basket”. Ara, espera que tota l’afició l’entone a ple pulmó. L’artista també va valorar la labor de l’Escola Coral Veus Juntes de Quart de Poblet, que ha fet molt més grandiosa la melodia acompanyant els cantants de La Fúmiga en la interpretació.