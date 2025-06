Les AMPA desmentixen la reconstrucció anunciada per Mazón: “Moltes plantes baixes de col·legis continuen arrasades”

El Col·legi Orba d’Alfafar és un dels huit centres catastròfics després de la dana. L’aigua va vindre amb tanta força que el va destrossar i caldrà reconstruir-lo per complet. Eixe escenari sense encant (el d’un col·legi sense xiquets) va ser el triat per la Plataforma en Defensa de l’Educació Pública per a presentar el seu “mapa de la vergonya”, un document amb el qual pretenen desmentir la reconstrucció venuda pel president Carlos Mazón en roda de premsa.

El conseller d’Educació, José Antonio Rovira, va anunciar, en eixa intervenció, que pràcticament tots els centres estan ja operatius i que tot l’alumnat tornarà al seu municipi en setembre. María Dolores Trujillo, presidenta de l’Agrupació d’AMPA Horta Sud, va criticar que “se’ns diu que el centre està obert, funcionant i operatiu. Però de veritat creuen que això és suficient? Un centre no està plenament operatiu quan té tota la planta baixa arrasada, o quan hi ha tallers de tecnologia, aules de plàstica, patis o menjadors destrossats. No està plenament operatiu quan acull alumnes d’altres centres i es col·lapsa, com està passant en molts col·legis per desgràcia hui dia”, conta.

En la protesta van ser presents directors, docents i famílies, a més de la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya, sindicats educatius i diputats de l’oposició com Gerard Fullana (Compromís) i José Luis Lorenz (PSPV).

El conseller visita les aules prefabricades del CEIP l’Horta de Paiporta / A. P.

Tornar al municipi el curs que ve

L’anunci que el president Mazón va fer en aquella roda de premsa va ser que tots els estudiants començarien el curs que ve en els seus municipis (molts d’ells, això sí, en barracons). No obstant això, segons es pot vore en el mapa, encara hi ha moltíssimes incidències pendents i els equips directius dels centres catastròfics dubten que eixa promesa puga complir-se.

Mariló Ferriols és la directora del Ceip Orba, un col·legi situat en una barriada humil que juga un paper vital per als xiquets i famílies de la zona. “Esta escola devastada continua igual que fa huit mesos, és una ferida oberta per a tot el barri, demanem que almenys es tapie o es derroque ja per la perillositat i la insalubritat”, va criticar. Precisament ahir, Conselleria va anunciar que s’han destinat 350.000 euros a barrar els huit centres que hauran de reconstruir-se després de la riuada per a evitar accessos no autoritzats durant les obres.

Militars en una de les aules prefabricades a Alfafar, estrenades per l’alumnat de quint de Primària del Ceip Orba / Gonzalo Sánchez

Centres educatius “operatius”

En línies generals, els centres educatius “denominats operatius pel conseller” han patit la precarietat de compartir espais o la falta d’unes condicions mínimes des que van reobrir. “No es pot dir que estem operatius, perquè la dana ens ha tornat a uns barracons obsolets (Paiporta), a estar distribuïts en quatre i en cinc espais municipals (Utiel) o a no disposar de suficients espais (CEIP La Fila) i recursos necessaris com ara biblioteca, laboratoris, gimnasos, consergeria, departaments i sales de professorat, patis en condicions o tanques perimetrals (IES Albal i molts altres)”, va explicar Patricia Estruch, docent de l’IES Berenguer Dalmau de Catarroja.

El 31 de juliol és la data límit d’entrega de les aules prefabricades i els docents dubten sobre si estaran a punt en setembre, ja que s’haurà de fer tota la instal·lació interior. En casos com el de l’Orba, dubten fins i tot de si la ubicació és la indicada. “Ara mateix estem en barracons en el Ceip La Fila, cosa que significa que ells també estan afectats. I ens van dir que ens n’aniríem a un descampat que abans era una campa amb cotxes i no sabem si tindrà líquids tòxics o algun residu. Fa uns dies va ploure i eixa campa va estar tres dies enfangada. Malgrat tot, confiarem en els tècnics”, va explicar Ferriols.

Abandó institucional

Trujillo (en representació de les AMPA de la pública a l’Horta Sud) va criticar l’“abandó institucional” del conseller en la zona. Va denunciar que Rovira no ha estat escoltant els centres i la comunitat educativa després de la dana, però sí que va estar “prop de les càmeres quan calia fer-se la foto”.

“És fals que la majoria dels centres afectats per la dana estiguen plenament operatius. Els centres no poden estar operatius si no tenen les necessitats cobertes”, va criticar Rubén Pacheco, president de la Plataforma en Defensa de l’Ensenyança Pública.

“El dret a l’educació és un dret bàsic. Hauria de ser el primer servici assegurat, però no en condicions d’emergència com ara, sinó en unes condicions dignes”, va reivindicar Ferriols. D’altra banda, la directora va reclamar que “esta situació s’ha de compensar amb psicòlegs, amb una baixada de ràtio i amb més docents en la zona més afectada”.

Fampa-València ha fet una arreplega d’incidències entre les comunitats educatives dels centres afectats perquè exposen en quin estat es troben detalladament, cas per cas. AMPA, equips docents i directius han donat molta informació que es troba resumida en un mapa a on estan anotades les incidències, les preocupacions i les necessitats dels centres educatius en data de 19 de juny de 2025.