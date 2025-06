Les empreses valencianes temen que el conflicte entre Israel i l’Iran dispare els preus

Dia a dia, el conflicte obert entre l’Iran i Israel continua escalant. I, amb això, també ho fa la preocupació del teixit econòmic mundial, que veu en estes tensions a l’alça un motiu —més— d’incertesa que pot perjudicar els seus negocis. I la Comunitat Valenciana no n’és una excepció. En concret, en un moment en què els atacs entre els dos països estan sent continus, des del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana s’assenyala que la principal preocupació no està tant en els intercanvis comercials que hi ha entre els dos països, com en si finalment el país persa complix la seua amenaça i bloqueja l’estret d’Ormuz, punt de pas clau del petroli per a on transita entre un 20 % i un 30 % del cru mundial. Un moviment que podria encarir —com ja està passant— els barrils produïts i, per tant, també els combustibles.

Per tot això, entre eixos riscos, des de l’entitat cameral avisen que el principal problema que es veu hui dia està en el fet que “tanquen l’estret d’Ormuz i això provoque un tall de subministrament de petroli i pujada de preus”. Només en una setmana, el preu del barril de Brent —referència per al Vell Continent— ha passat de costar 69,36 dòlars a encarir-se fins als 76,45. Una pujada que es traduiria en “una pujada de preus generalitzada a mitjà termini” en un moment en el qual la inflació “es troba controlada en el 2 %”.

Els intercanvis comercials

Al costat d’això, cal destacar que —a tancament de 2024 i segons les dades de la Secretaria d’Estat de Comerç— la Comunitat Valenciana havia exportat a Israel per valor de 271 milions d’euros —principal mercat de venda en Orient Mitjà per a l’autonomia—, amb els productes ceràmics com a principal focus d’eixes exportacions. No en va, quasi la mitat —en concret, 120 milions d’euros— d’eixes vendes van ser lligades al taulell, una categoria a la qual van seguir les matèries plàstiques i les seues manufactures (22 milions) i les màquines i els aparells mecànics (13 milions). Pel que fa a les importacions, l’exercici passat estes van ascendir fins als 90 milions, dels quals 19 estaven lligats a eixes matèries plàstiques.

Molt menys transcendents són els intercanvis comercials amb l’Iran. Perquè l’exportació de productes valencians a este enclavament només va ser per valor de 6,6 milions d’euros en 2024, sent la mitat d’ells d’adobs (1,7 milions) i pintures i colorants (1,5 milions). Més importància va tindre la importació, l’import de la qual en els dotze mesos de l’exercici passat va fregar els 44 milions d’euros. En concret, les compres valencianes es van fer sobre aliments com el gingebre i el safrà (19,1 milions d’euros) o les fruites fresques (15 milions). Dades, això sí, que no són suficients perquè el país persa siga un dels deu proveïdors per a la Comunitat més importants d’Àsia.

Encara que estes xifres —a les quals se sumen les aproximadament 1.100 empreses de l’autonomia que fan negoci entre els dos països— no siguen a priori un gran inconvenient per a la balança comercial valenciana, la realitat és que, si els atacs continuen escalant, la preocupació també augmenta. Segons descriuen des de la Cambra, el segon risc que s’albira actualment “és que el conflicte s’estenga a tota la regió d’Orient Mitjà”, perquè, en eixe cas, “les nostres exportacions sí que es vorien més ressentides”, a més que hi haurà “un increment dels costos de risc associats a les operacions comercials”.

Sense afecció turística

Més enllà de l’apartat comercial, a on sembla que no està tenint transcendència de moment este conflicte és en l’àmbit turístic. Com explica la presidenta de CEV València i vicepresidenta de la Confederació Espanyola d’Agències de Viatges (CEAV), Eva Blasco, esta és una zona que “ja estava molt afectada per la guerra entre Israel i Palestina i les reserves eren mínimes”. “Hi ha moviments corporatius, però ja”, conclou.