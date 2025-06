“Només una obra del Sagunt a Escena 2025 serà en valencià”

Només una obra de les 18 que es representaran en el festival Sagunt a Escena d’enguany té el valencià com a idioma preferent. Esta realitat ha sigut ressaltada per Compromís, formació que ha assenyalat la “presència residual del valencià” en la programació i que ha criticat “la falta de fermesa en la defensa” de la llengua per part del Govern local.

Quant al protagonisme del valencià en la programació del festival, Maria Josep Soriano, regidora de Compromís a Sagunt, destaca: “Volem denunciar la nul·la presència de la nostra llengua en la programació. Clarament és una decisió intencionada del Govern de la Generalitat, que hauria de vetlar per una major promoció del valencià. En l’acte de presentació del festival vam poder comprovar com els ponents amb càrrec autonòmic van fer les seues intervencions íntegrament en castellà, i, amb una visita ràpida a la web, vam vore que ni tan sols s’han molestat a traduir moltes sinopsis d’obres al nostre idioma”.

“Des de Compromís considerem que el valencià és cultura. És per este motiu que continuarem reivindicant-lo en tots els àmbits de la societat, i més encara en l’educació i la cultura”, ha indicat la integrant de Compromís.

Una de les obres de Sagunt a Escena 2024 / Daniel Tortajada

“Falta finançament adequat”

La regidora nacionalista també s’ha pronunciat sobre el finançament de l’esdeveniment. “També volem assenyalar la carència d’un finançament adequat a un festival que complix enguany la seua 42a edició. Un esdeveniment cridat a ser capital en la programació cultural del País Valencià. Una ciutat com Sagunt no ha de permetre este maltractament. Este fet es traduïx en un nombre insuficient de representacions en els últims anys”, continua Soriano.

En la seua valoració, no han faltat aspectes positius en esta edició de Sagunt a Escena: “Considerem positiva la participació de producció valenciana en el festival. A més, també valorem la presència significativa de dones creadores. Com a dona, espere que arribe un dia que no hàgem de destacar este fet”.