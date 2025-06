Por a la Roqueta per les baralles, els robatoris i les coaccions dels gorretes

Els veïns de la Roqueta estan farts del clima d’inseguretat que fa mesos que es respira en el barri. A principis de maig, la Policia Nacional va detindre un home per presumptament llançar llambordes, que havia arrancat de la via pública, contra un grup de persones assegudes en la terrassa d’un bar situat entre els carrers Ermita i Pelai. Una dona va resultar ferida i va haver de ser traslladada a l’hospital. L’incident podria haver-se quedat en un desgraciat fet puntual, però els residents defenen que l’escena il·lustra bé el problema enquistat en el barri.

Segons relaten fonts veïnals i policials, en els últims sis mesos, una vintena d’hòmens amb edats compreses entre els 20 i els 35 anys estan atemorint a tot el que intenta aparcar en el cèntric barri. Quan l’Ajuntament va instaurar l’estacionament regulat a la Roqueta, el problema va desaparéixer. Els antics gorretes, menys conflictius, van decidir buscar-se el pa en un altre lloc. Però d’algun temps ençà, conten les mateixes fonts, un grup aparentment separat en diverses faccions s’ha fet fort en el barri funcionant amb baralles, coaccions i robatoris quasi diaris.

“Sembla que tenen una organització fins i tot jeràrquica. Estos nous gorretes són més violents i els és igual el color de l’estacionament, t’indiquen que et fiques a on siga i després se t’acosten de mala manera. Utilitzen l’amenaça i la coacció. Una dona major a la qual se li van plantar a cinc centímetres de la cara va arribar a donar-los més de 70 euros”, conten en l’associació veïnal. “En este barri s’estan instal·lant molts turistes que arriben amb total tranquil·litat i no paren de robar-los els mòbils o agredir-los. Només la setmana passada va haver-hi tres detencions”, relaten.

També va haver-hi un encastament en un locutori, d’on van sostraure més de 200 mòbils. El robatori no està necessàriament relacionat amb el grup descrit, però, en el barri, acostumat històricament als altercats derivats dels botellons, ho veuen com un senyal més. “La conflictivitat s’està desbocant”, insistixen, farts de vore com, a més, els gorretes es barallen entre ells pel control del territori. El seu radi d’acció inclou la confluència de Matemàtic Marzal amb Convent Jerusalem, un tram del carrer Bailèn i un tram de Ramón y Cajal fins a Xàtiva. La Policia els té estretament vigilats, però de moment està lluny d’atallar el problema.