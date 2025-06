Veïns de Torrent davant de la CHX: “No demanem miracles, només certeses”

Quasi huit mesos després de la devastadora dana que va afectar el Mas del Jutge a Torrent, els veïns continuen esperant respostes concretes sobre el seu futur. Esta setmana, una delegació de residents ha acudit a la seu de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) per a exigir explicacions sobre l’estudi del barranc del Saurí, el desbordament del qual va ser el que va causar danys greus en les seues vivendes i es va emportar vides humanes. A esta reunió han assistit també el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Torrent, José Francisco Gozalvo, al costat de tècnics municipals, en senyal de suport institucional als veïns.

“L’Ajuntament està ací perquè totes les administracions hem de remar en la mateixa direcció. És imprescindible que s’aclarisquen els límits i es definisca el projecte com més prompte millor per a evitar que els veïns continuen invertint a cegues en les seues cases”, ha assenyalat Gozalvo, que també ha reconegut que l’estreta del llit podria obligar a ocupar terrenys per a ampliar el barranc i previndre futurs desbordaments.

Els veïns van traslladar a la CHX la seua angoixa per la falta d’informació i la lentitud del procés. Una de les portaveus veïnals va explicar que “hi ha persones que fa mesos que viuen de lloguer, sense saber si podran tornar a la seua casa, ni quan. Alguns ja estan invertint els diners de les ajudes en obres sense garanties que les seues cases no queden fora del futur traçat del barranc”.

Un altre dels veïns afectats va remarcar que “mentres en altres casos com el del metro o els ponts sí que es coneixen dates i fases d’actuació, nosaltres seguim sense saber res. No demanem miracles, només certeses: si podrem quedar-nos en les nostres cases o haurem de refer les nostres vides en un altre lloc”.

Sense solució definitiva

Durant la reunió, responsables tècnics de la CHX van reconéixer que encara no hi ha una solució definitiva, encara que l’estudi del barranc del Saurí està en marxa. També van assenyalar que serà necessari un acord entre administracions per a executar les obres de protecció, i que algunes zones, per la seua estretor, podrien requerir ocupació de terrenys per a garantir la seguretat. A més, es va explicar que s’està prenent com a referència l’actuació en altres zones similars, a on s’han adoptat mesures respectuoses amb les vivendes existents.

AT

Els veïns, encara que van agrair l’atenció rebuda, van eixir de la reunió amb la mateixa incertesa amb la qual van entrar. “Sabem que no hi ha solucions màgiques, però, després de huit mesos, necessitem terminis, fases i un full de ruta clar”, conclou un dels veïns.

Des de l’Ajuntament, el regidor Gozalvo va reiterar el compromís municipal: “Estem ací, no només com a institució, sinó com a veïns que compartixen l’angoixa dels qui ho han perdut tot. Continuarem pressionant i col·laborant amb la resta d’administracions perquè es done una resposta justa i ràpida”.

La reunió ha servit com a punt d’inflexió per a visibilitzar una problemàtica que seguix sense resoldre’s. El veïnat del Mas del Jutge, colpejat per l’aigua i pel silenci administratiu, reclama ara el dret a refer la seua vida amb la seguretat que no serà en va.