Catarroja impulsa la rehabilitació de la seu de Servicis Socials afectada per la dana

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Catarroja ha aprovat l’adjudicació de la redacció del projecte de rehabilitació de la seu dels Servicis Socials situada en l’avinguda Rei en Jaume I que va quedar destrossada per la barrancada del passat 29 d’octubre. Un pas molt important tenint en compte que, com explica la regidora de Benestar Social, Núria Blanch, “Servicis Socials ha sigut una peça clau en la resposta municipal a la DANA. Des del primer moment, han estat en primera línia escoltant, orientant i fent costat a qui més ho necessitava malgrat l’evident falta d’espais i recursos”.

Davant de la falta d’espais, els servicis socials es van haver de reubicar en dos edificis municipals, l’Espai Barraques i la sala d’exposicions del Palau Vivanco. A més, per a poder atendre l’emergència es van instal·lar uns barracons enfront de Maria Mare, i ara es treballa en l’adequació d’un nou espai en la plaça Major. “Fem un pas més per a garantir que este servici essencial dispose d’un lloc perquè les persones siguen ateses en les millors condicions possibles”, ha afegit la regidora Núria Blanch després que la Junta de Govern Local haja aprovat l’adjudicació del contracte per a la redacció del projecte.

L’Ajuntament de Catarroja reafirma així el seu compromís amb els servicis socials, millorant els espais, treballant per a recuperar la seua seu principal i donar resposta a totes les necessitats de les catarrogines i els catarrogins.