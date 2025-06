El conflicte aranzelari colpeja amb força l’exportació valenciana cap als Estats Units

A pesar que algunes firmes de sectors com el vi, l’oli o la fusta van arrancar 2025 agilitzant les seues vendes als Estats Units pels temors a la crisi aranzelària oberta per Donald Trump, la realitat és que l’exportació rumb al país nord-americà en el primer quadrimestre de l’any va patir un colp dur. Tant és així que es va convertir en el segon, entre els principals mercats de l’autonomia, que més va vore llastrats els seus registres al caure un 8,1 % el negoci de les empreses valencianes en el territori estatunidenc. Només les vendes destinades a Itàlia, amb una baixada del 12 %, van viure un primer quadrimestre pitjor dins d’un negoci exterior de la Comunitat que es va situar en els 12.575 milions d’euros entre gener i abril, un 3 % menys que en el tram inicial de 2024.

Auge de la Xina i Algèria

No en va, segons ha donat a conéixer este dilluns la Direcció Territorial de Comerç de la Comunitat Valenciana, només les exportacions a Àsia i Àfrica van viure un començament d’exercici positiu per a les empreses valencianes. En el cas del primer, es deu especialment a la millora —del 39 %— que han viscut les vendes rumb a la Xina en un moment en el qual el negoci de dos productes tradicionalment enviats rumb al gegant asiàtic —com el vi (5,1 %) o els taulells (1,2 %)— es troben en auge. Mentres, cap al continent africà es veu incrementat el comerç exterior gràcies a la recuperació d’Algèria com a mercat (+317 %).

Cotxes en producció en Ford Almussafes, en una imatge d’arxiu / Miguel Ángel Montesinos

No obstant això, la geogràfica no és l’única característica que il·lustra una balança comercial valenciana que, malgrat tot, seguix amb un superàvit de 101 milions d’euros. Perquè si es mira com evoluciona cada sector, la realitat és que és la crisi de l’automòbil la que llastra l’exportació de la Comunitat al caure els seus registres de vendes més d’un 28 % de l’inici de l’any ençà. Darrere d’este fet hi ha l’enfonsament productiu que està vivint Ford Almussafes, una planta a on la producció fins a juliol baixarà més d’un 25 % i que està a l’espera de conéixer detalls sobre un futur model la producció del qual —que es preveu iniciar en 2027— es rebaixarà dels 300.000 cotxes anuals als 209.000.

L’alimentació, la nota positiva

Més enllà d’esta activitat, la gran notícia positiva la registra el sector de l’alimentació, en el qual les vendes valencianes en l’exterior pugen a doble dígit respecte a 2024, gràcies especialment a les fruites, les hortalisses i els llegums (9,9 % de pujada).