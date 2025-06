Les platges de la Ribera es preparen per a una nit de Sant Joan sense fogueres

Les platges de la Ribera Baixa seguiran al peu de la lletra les prohibicions realitzades per part de la Demarcació de Costes de fer foc en les platges durant la nit de Sant Joan per motius de seguretat, així com de protecció del medi ambient. L’Ajuntament de Cullera ha recordat que està prohibit encendre fogueres en les platges del municipi durant la celebració de la nit de Sant Joan, que tindrà lloc esta matinada, del dilluns 23 al dimarts 24 de juny. La mesura respon a la normativa vigent que regula l’ús i la protecció del litoral, així com a la catalogació de les platges i la seua proximitat a terrenys forestals.

Segons ha informat la Demarcació de Costes, la realització de qualsevol classe de foc o activitat de crema no està permesa en les platges de Cullera, Sueca i el Perelló. La prohibició s’estén a tota la jornada i afecta de manera especial les tradicionals fogueres que molts banyistes i veïns solien encendre durant esta festivitat. El consistori apel·la a la responsabilitat ciutadana i recorda que estes restriccions tenen com a objectiu preservar la seguretat, previndre incendis i protegir l’entorn natural.

A més, les autoritats municipals han recordat que no està permés accedir a la platja amb envasos de vidre. Des de l’Ajuntament insistixen en la importància de mantindre les platges netes i sol·liciten a tots els assistents que depositen els residus en els contenidors habilitats en els diferents accessos al litoral.

Dispositiu especial de seguretat i neteja

Per a garantir que la jornada transcórrega amb normalitat, l’Ajuntament de Cullera ha activat un dispositiu especial de seguretat i vigilància en col·laboració amb la Policia Local, la Guàrdia Civil i els servicis d’emergència. Este operatiu controlarà especialment que no s’encenguen fogueres i que es complisca la normativa establida.

De la mateixa manera, s’ha reforçat el servici extraordinari de neteja, que actuarà durant i després de la celebració per a assegurar que les platges queden en perfecte estat.

Des del consistori recorden que estes mesures busquen compatibilitzar la celebració de la nit de Sant Joan amb la preservació de l’entorn, la seguretat de les persones i el benestar col·lectiu. Les autoritats agraïxen per endavant la col·laboració de veïns i visitants per a gaudir d’una nit festiva respectant les normes.

A Sueca, la celebració de les fogueres de Sant Joan en la platja està prohibida per raons de seguretat i medi ambient. Per tant, no es podran encendre fogueres en les platges de Sueca durant la nit de Sant Joan. A més, es recomana evitar l’ús d’envasos de vidre en la platja, i s’han establit restriccions d’horaris i accés a la zona costanera.

Per la seua banda, el consistori del Perelló també ha prohibit encendre fogueres en la platja durant esta nit. A més, es desaconsella als presents el bany en horari nocturn, que, al seu torn, queda prohibit baix la influència de begudes alcohòliques o substàncies estupefaents.