Mazón xifra en 265 milions els fons destinats a recobrar la mobilitat en les zones afectades per la dana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacat la inversió de l’executiu valencià de “més de 265 milions per a recuperar la mobilitat en carreteres i metro de les zones danyades per les riuades, amb un compromís real i efectiu que vam posar en marxa per a accelerar la recuperació”.

El cap del Consell ha insistit, en un comunicat, en “l’esforç titànic” de la Generalitat en esta matèria, “amb unes actuacions executades en temps rècord que acrediten que estem portant a cap la mobilització de recursos més gran de la història en el mínim temps possible i sense cap suport del Govern d’Espanya”.

En este sentit, ha al·ludit a la inversió de 140 milions de l’executiu autonòmic per a la reconstrucció de la xarxa de Metrovalencia afectada per les inundacions, de la qual ha recordat que “recobrarà el 100 % del servici en la zona zero este divendres, 27 de juny, amb el tram que unix València Sud-Castelló”, i que se sumen als més de 75 milions per a recuperar les 18 carreteres autonòmiques i als 50 milions per a reconstruir 54 infraestructures de titularitat local.

Mazón ha ressaltat que “una de les nostres principals prioritats ha sigut que les zones afectades pogueren recobrar la connectivitat, per la qual cosa des del minut u ens vam posar a treballar per a poder restablir les diferents connexions”.

En contraposició, s’ha referit a les connexions d’àmbit estatal, que, ha criticat, “encara seguixen sense recobrar el servici”, i ha instat el Govern d’Espanya a “donar un impuls real a la recuperació de la línia C3 de Rodalia, que continua sense restituir-se”, cosa que ha considerat “totalment inaceptable”.

Igualment, ha tornat a reclamar a l’executiu central “ajudes a fons perdut per a accelerar la rehabilitació d’infraestructures viàries, educatives, socials o sanitàries, que mereixen els nostres ciutadans”, i ha lamentat que la Generalitat haja d’assumir “a pulmó” estes obres a càrrec de més deute que “hem de pagar tots els valencians, alacantins i castellonencs”.

La “fita” de recuperar el metro huit mesos després

El cap del Consell ha titlat de “fita” la recuperació de la totalitat del servici de Metrovalencia este divendres, cosa que ha considerat “un pas de gegant” cap a la normalitat dels afectats per les inundacions.

En este sentit, ha recordat que, en tot just dos setmanes després de la catàstrofe, la Generalitat va restablir el servici del tramvia, i, a principis de desembre, es va posar en funcionament el 80 % de la xarxa de Metrovalencia.

Igualment, ha al·ludit a les 25 línies llançadora habilitades per a suplir el servici de metro, així com a l’entrega de més de 200.000 targetes de transport gratuït Recuperem València, que permet viatjar als beneficiaris sense cap cost en Metrovalencia, Rodalia, EMT, Metrobús i autobusos autonòmics, de les quals ha ressaltat “l’ampliació per a tot l’any 2026”.

De la mateixa manera, s’ha referit a la recuperació de la circulació en les 18 carreteres de titularitat autonòmica afectades per les riuades “en tan sols sis setmanes”, per tal de facilitar la mobilitat de persones, empreses i àrees industrials, al mateix temps que ha subratllat que este estiu conclouran totes les actuacions, “retornant les carreteres al seu estat previ”.

Respecte a l’execució de les obres en infraestructures locals assumides per la Generalitat, ha assenyalat que “avancen a bon ritme” i ha posat com a exemple la finalització del pont que unix Catarroja i Massanassa o el pont que unix Catarroja i Albal.