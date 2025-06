Sanitat assumirà els interessos de les farmàcies que demanen crèdits pels impagaments

El retard en el pagament de la facturació de les farmàcies valencianes podria portar a una situació complexa a diversos establiments, sobretot els de menor facturació i els de l’àmbit rural, com avançaven fonts del molt il·lustre Col·legi Oficial de Farmacèutics (Micof) a Levante-EMV divendres després de la reunió mantinguda amb el conseller de Sanitat, Marciano Gómez. Moltes d’estes han d’escometre el pagament de sous, lloguer de locals, pagament als seus propis proveïdors… Davant de la falta de liquiditat, algunes d’estes poden vore’s abocades a sol·licitar crèdits bancaris per a fer front als pagaments.

En este sentit, la Conselleria de Sanitat ha explicat que assumirà el pagament dels interessos derivats dels crèdits que es “puguen vore obligats a sol·licitar”, com especifiquen en un comunicat, en el qual expliquen que es “comprometen a agilitzar” el pagament d’estos conceptes. És “una mostra del ferm compromís del Consell amb la sostenibilitat de la xarxa farmacèutica i la protecció del sistema sanitari”, afigen.

El FLA de fons

La Generalitat Valenciana no abonarà el deute pendent amb les farmàcies per l’expedició de medicaments de l’Agència Valenciana de Salut (AVS) corresponents al mes de maig. El motiu és la falta de liquiditat de l’Administració autonòmica si l’executiu central no transferix en data 1 de juliol els milions corresponents al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) extraordinari, uns 1.900 milions d’euros. De fet, este cap de setmana, el Consell ho va tornar a exigir, després de les crítiques de la socialista Diana Morant, que va retraure que la Generalitat “ha rebut les transferències més altes de la història” per part del Govern. Segons Mazón, la transferència del FLA extra s’ha produït a temps durant “els últims 12 anys”.

Segons l’última xifra del 30 d’abril, el deute comercial de la Generalitat Valenciana amb els proveïdors és de 1.767 milions d’euros. El propi de la Conselleria de Sanitat amb els seus creditors és de 1.544 milions; fa un any, en la mateixa data, era de 1.887 milions, segons els comptes de la Generalitat. Llavors, sí que s’havia aprovat el cobrament del FLA en juliol, cosa que no ha ocorregut encara enguany.

El conseller Marciano Gómez en una compareixença amb els mitjans / Kai Försterling/Efe

Dos dies de tancament en 2012

L’impagament a les farmàcies no és una situació nova. Es va produir ja en 2012 i, de manera reiterativa. En este cas, Sanitat ha dit que serà un problema “puntual” i no “estructural”. Llavors, la situació es va tensar tant que les farmàcies van convocar dos dies de vaga en el sector, els dies 7 i 8 de juny, que van tindre un seguiment alt entre els establiments. El seguiment va ser del 98,3 % en la província de València, segons les dades oficials del Micof, com va publicar este periòdic en la seua edició impresa del 8 de juny.