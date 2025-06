El València confia a lligar Agirrezabala esta setmana

El València CF ha entrat en l’estiu 2025 amb una àmplia llista de tasques pendents en el mercat. Operacions estratègiques, en les quals s’emmarcaria l’anunciada voluntat de renovar jugadors com Javi Guerra, Cristhian Mosquera i Diego López, múltiples fitxatges per fer per a recompondre la plantilla i també una operació eixida que ha de concretar-se i que pot afectar qualsevol futbolista d’un grup en què ningú té damunt el cartell d’intransferible.

La setmana comença este dilluns amb un nom destacant sobre els altres: Julen Agirrezabala. Com va informar Levante-EMV, les principals discrepàncies que existien en les negociacions entre el València i l’Athletic Club per a la cessió del porter estaven en el preu de l’opció de compra.

Els lleons, que poden ampliar unilateralment el contracte del guipuscoà fins a juny de 2029, van iniciar les converses sol·licitant 15 milions. Posseïdors dels drets del futbolista, almenys fins a 2027, els bilbaïns només estaven disposats a entrar en rebaixes amb una opció de recompra similar en preu.

En els grans traços de l’operació, els dos clubs han estat d’acord des dels primers dies de negociació. Agirrezabala ha sol·licitat formalment la cessió —li ho permet una clàusula en el seu contracte—. Ho va fer després de parlar amb Carlos Corberán, que vol que siga l’arquer titular amb qui reemplaçar Giorgi Mamardashvili, venut al Liverpool. Des de llavors, les dos entitats han estat perfilant l’acord sobre l’opció de compra i ahir les postures es trobaven molt pròximes. De fet, els dirigents valencianistes esperen que, al llarg d’esta setmana —en qüestió de dies—, tot quede definitivament tancat i Corberán puga tindre’l a les seues ordes en el començament de la pretemporada en la primera quinzena del mes de juliol.

En paral·lel, el València també ha d’atendre possibles eixides. No només l’AC Milan prepara una segona oferta per Javi Guerra. Ho fa també el Feyenoord, que vol reclutar Yarek Gasiorowski. Els neerlandesos van darrere del central de 20 anys des del mercat de gener. Ara han tornat a la càrrega amb una oferta en ferm de cinc milions que Peter Lim ha rebutjat. L’entitat de Mestalla, pendent de resoldre el cas Mosquera, s’ha limitat a respondre amb una negativa sense una taxació per Yarek.

Els temps del València, a l’espera que Ron Gourlay aterre a València i afronte les converses amb els agents de Guerra i Mosquera, xoquen amb els del Feyenoord. Els de De Kuip busquen recanvis per a l’esquerrà David Hancko, a qui es rifa mig Europa, amb l’objectiu de tindre l’equip fet per a competir a inicis d’agost en la tercera ronda de la Champions League. Entre els tants fronts oberts del València es troba la busca de jugadors d’atac. Un d’ells podria tornar a ser Iván Jaime. El malagueny, segons A Bola, li ha deixat clar al Porto, a on no té lloc, que només vol jugar en el València.