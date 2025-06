Vox es desvincula de l’Orgull LGTBI a València

El Grup Municipal de Vox ha emés un comunicat mitjançant el qual es desvincula totalment de les activitats organitzades per l’Ajuntament per a commemorar el Dia de l’Orgull LGTBI a València. Un consistori, convé recordar, el govern del qual ostenta en coalició amb el Partit Popular.

Com és habitual durant el mandat, els quatre regidors de Vox aprofiten per a marcar perfil propi en les polítiques d’igualtat i diversitat. En el seu comunicat, el partit encapçalat per José Gosálbez argumenta que “les festes de l’Orgull no són més que una excusa per a justificar el balafiament polític i ideològic que fa dècades que promouen els governs de torn del PP i del PSOE”.

Per a Vox, “contràriament al que succeïx en altres cultures, a Espanya, els homosexuals no veuen amenaçades les seues llibertats ni drets”, i afigen: “Afortunadament, cada vegada més homosexuals es rebel·len contra la col·lectivització i l’ús que els progres fan d’ells. En Vox creiem en la dignitat de totes les persones i donem suport a aquells homosexuals que no només són víctimes directes d’esta col·lectivització forçada, sinó també de la precarietat que han portat els diferents governs de torn”.

Finalment, l’escrit parla d’una utilització dels homosexuals com a “arma política” per part del bipartidisme, que, segons la seua tesi, se serviria del col·lectiu per a aconseguir “els seus propis interessos partidistes i econòmics”. “Ens mostrem en contra que este lobby ideològic continue rebent diners dels espanyols”, sentencia el Grup Municipal de Vox.

La desvinculació del partit ultra en qüestions culturals ha deixat de ser notícia i, de fet, l’alcaldessa, María José Catalá, ha rescatat la resposta que sol oferir quan el seu soci trenca la disciplina de govern: “Som partits distints, tenim sensibilitats diferents, respecte el plantejament de Vox, però no el compartisc, i l’Ajuntament de València desenrotllarà les accions de l’Orgull amb absoluta normalitat”, ha conclos.