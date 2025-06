Albiren àguiles reials i cuabarrades en el lloc a on es projecten els molins eòlics de Moixent i Montesa

Els tres parcs eòlics compostos per 43 molins que una empresa projecta instal·lar a Moixent i Montesa poden suposar una amenaça per a diferents espècies d’aus rapaces protegides que habiten i nidifiquen en la serra d’Enguera i la Solana de Moixent.

Membres de l’Associació Sotavento Sierra la Solana —que agrupa propietaris afectats per estes actuacions— observen de manera habitual el vol circular tant de l’àguila reial com de la cuabarrada (esta última en perill d’extinció) per damunt d’algunes masies de la zona, que se situen a molt poca distància d’on es pretenen situar els molins eòlics.

Des d’este col·lectiu, han captat una gravació d’una àguila reial sobrevolant la zona exacta a on se situaria l’aerogenerador número 5 del parc eòlic Moixent I, que promou l’empresa Kolya Renovables i desenrotlla Garmo Renovables 2020 IV. Les dos empreses també impulsen un segon parc a Moixent i una altra instal·lació en la serra de la Plana, en terme de Montesa, encara que a un quilòmetre d’Enguera, amb torres de 122 a 165 metres d’altura.

Este aerogenerador número 5 es construiria a només 300 metres d’una masia i es dissenya amb una altura de 165 metres, un rotor de 155 metres i una àrea d’escombratge de 18.869 m². Sotavento Sierra la Solana considera que estes dimensions són incompatibles amb la supervivència de la majestuosa au rapaç.

Fa escassament dos setmanes, va transcendir la notícia que una cria d’àguila reial ha aconseguit tirar avant en la serra d’Enguera després d’uns set anys sense nidificacions exitoses d’esta espècie en la zona. A més, feia un temps que no s’albirava l’animal pel territori.

L’àrea de vol de les àguiles reials i cuabarrades s’estima en uns 20 quilòmetres, una distància dins de la qual es troben tots els aerogeneradors que es planegen instal·lar en els parcs eòlics, els permisos dels quals estan actualment en tramitació per part del Ministeri de Transició Ecològica.

L’existència de l’àguila cuabarrada en la zona, de fet, ha obligat recentment la Conselleria de Medi Ambient a impedir expressament que les obres d’ampliació de la carretera CV-589 de Moixent a Navalón s’executen entre l’1 de gener i el 30 de juny, coincidint amb el període de nidificació i criança d’esta espècie present en l’entorn de l’actuació, tal com consta en l’estudi d’impacte ambiental d’esta.

Les possibles afeccions dels parcs eòlics projectats a la Costera sobre les aus rapaces ja van ser incloses en la bateria d’al·legacions presentades per diferents associacions i particulars fa uns mesos. No obstant això, amb les últimes evidències existents, l’Associació Sotavento Sierra la Solana ha qüestionat més obertament l’aprovació d’estes obres i ha demanat frenar la seua construcció.

Les inversions no només han conciliat el rebuig de quatre ajuntaments de la Costera i la Canal i de les associacions mediambientals de la zona. Diversos càmpings i propietaris de cases disseminades pròximes a l’epicentre d’estos projectes s’han sumat als escrits d’oposició registrats en el Ministeri de Transició Ecològica.

Àrea d’importància per a les aus

També s’han presentat esmenes des de la comunitat religiosa El Cordero, que compta amb dos xicotets monestirs a Navalón, en un lloc privilegiat per a l’oració, el silenci i la vida contemplativa, amenaçat per la possible instal·lació d’aerogeneradors a uns 700 metres de distància.

Els parcs eòlics se situarien dins de l’àrea d’importància per a les aus (IBA) Serra d’Enguera-Canal de Navarrés, declarada davant de la presència significativa d’estos animals i la localització de rapinyaires mediterranis com l’àguila cuabarrada (en declivi) i l’àguila serpera, el falcó pelegrí, l’àguila calçada i el brúfol. Els estudis dels promotors, però, sostenen que “atés que es tracta d’una zona arbrada i poc alterada, la presència d’estes espècies està assegurada”. També apel·len al fet que en este enclavament ja funcionen altres parcs eòlics i infraestructures d’evacuació i zones poblades, per la qual cosa consideren que el projecte “produirà efectes sinèrgics sobre l’ocupació de superfície”.