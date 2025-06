Un de cada deu afectats seguix sense cobrar les indemnitzacions de les seues cases

Un de cada deu veïns de la Ribera afectats per les inundacions del passat 29 d’octubre encara no ha cobrat les indemnitzacions per part del Consorci de Compensació d’Assegurances per a rehabilitar les seues vivendes. Quasi huit mesos després d’aquella tràgica jornada, el Consorci continua abonant els pagaments als damnificats, els quals engloben vivendes i comunitats de propietaris, vehicles, comerços, oficines, registres industrials i obres civils. De les 45.280 sol·licituds rebudes, un total de 43.337 ja han sigut abonades, és a dir, el 96 %. No obstant això, el percentatge varia depenent del sector afectat.

Segons l’últim informe publicat pel Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa, en data del 17 de juny, el Consorci ha pagat al 92 % dels afectats que han reclamat les ajudes per a reconstruir les seues cases i poder recuperar a poc a poc la normalitat.

De les 45.280 sol·licituds totals rebudes després del desbordament del riu Magre, el 44 % es destinen a la rehabilitació de llars. Concretament, de les 19.849 sol·licituds relacionades amb la recuperació d’immobles, se n’han abonat un total de 18.274, per la qual cosa queden per pagar 1.575 sol·licituds. Durant este temps, els perits han avaluat els béns danyats per a elaborar un informe que permeta posteriorment als afectats aconseguir les ajudes econòmiques, que rebran directament i les quals varien segons l’assegurança contractada.

Algemesí, epicentre de la catàstrofe a la Ribera, és el municipi de la comarca amb més cases afectades per l’aigua i el llot, i el tercer de la província de València, per darrere de Paiporta i Catarroja. Un total de 6.308 veïns han reclamat els pagaments al Consorci, dels quals s’han abonat el 96 %, és a dir, 6.058. En total, el Ministeri ha pagat 229,29 milions d’euros als damnificats d’esta localitat, a on el nombre més gran de peticions estan relacionades amb els danys en els cotxes (12.218 afectats).

L’Alcúdia va ser un altre dels municipis que va patir en gran manera la riuada. Un total de 2.248 vivendes es van vore afectades. En este cas, el Consorci ja ha abonat el 98,35 % de les peticions. De les 6.487 sol·licituds, els damnificats han rebut un total de 60,75 milions d’euros. En este cas, el nombre més gran de peticions també respon als vehicles danyats.

Montserrat, a pesar que el Consorci ha abonat un import inferior que en el cas de l’Alcúdia, compta amb més vivendes afectades per la dana. Segons l’informe, un total de 2.457 immobles han sol·licitat els pagaments, dels quals ja s’han gestionat 2.330 (95 %). En este cas, les demandes relacionades amb les cases representen el 76 % de les peticions totals (3.247).

Els veïns i les veïnes de Guadassuar també es van vore afectats per esta tragèdia. En este cas, 1.510 vivendes van patir les conseqüències de la dana. Com ja va informar este diari, el consistori xifrava, durant els primers mesos, en més de 300 les vivendes inhabitables per la humitat i el fred.

Turís i Alginet tanquen el llistat amb més vivendes afectades. En el primer cas, 1.441 cases van ser danyades (ja s’han pagat 1.360), mentres que a Alginet gran part dels danys van ser ocasionats pel tornado. En este municipi, hi ha 879 cases afectades, de les quals el Consorci ja ha tramitat 844 peticions.

Completen l’informe Alzira, Montroi, Carlet, Catadau, Picassent, Llombai, Alberic, Cullera, Real, Polinyà o Carcaixent, entre d’altres.