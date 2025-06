Els vicentins temen pel futur de la Roqueta: estos són els seus motius

Rehabilitat estructuralment des de fa més d’una dècada, el monestir de Sant Vicent de la Roqueta seguix a l’espera que l’Ajuntament de València li done un ús. Les seues parets històriques, la seua coberta, el gran claustre, la porta romànica, etc. seguixen a l’espera d’utilitat. Hui dia no hi ha un pla definitiu per a l’edifici. Va poder ser seu de l’hemeroteca, de la biblioteca històrica, de l’Acadèmia de la Llengua, d’entitats musicals, etc. Però res ha quallat. L’única cosa segura és que almenys la planta baixa es dedicarà a Sant Vicent Màrtir, patró de la ciutat i precursor del cristianisme valencià. La seua importància històrica i religiosa és, precisament, el que li dona una entitat especial al monestir. L’anterior govern municipal ja va garantir estos usos i, recentment, l’alcaldessa de València, María José Catalá, ha fet un anunci en el mateix sentit i amb més espai encara.

Les peticions dels vicentins

Des d’un primer moment, les entitats vicentines han tingut clar que l’edifici havia d’estar dedicat íntegrament al sant, com a centre d’interpretació de la seua figura i com a recepció de pelegrins. I és que el camí de Sant Vicent, entre Osca i València, és un dels principals objectius dels vicentins juntament amb el monestir mateix.

En este moment, les entitats treballen en la creació d’eixe camí, algunes de les parts del qual ja estan senyalitzades, però sense continuïtat per la desídia o el baix interés d’alguns municipis. Pel que sembla, s’han obert converses per a fer un projecte unitari que encara estaria en fase molt incipient.

El que sí és clar per als vicentins és el que no volen. No volen la creació d’un museu, perquè suposaria “la mercantilització de l’edifici” i, a més, “hi ha un munt de museus als quals no va ningú”. “Nosaltres volem un edifici viu”, asseguren. No vol oficines, perquè seria degradar un edifici de culte que ha de tindre un fort component religiós.

Contra la fundació

I tampoc volen el que, d’altra banda, temen que s’està forjant, que és una fundació que gestione el conjunt, cosa que l’Ajuntament de València ha negat.

La presidenta del Fòrum Cultural la Roqueta, Rosa Araixa, ha dirigit sengles cartes a l’alcaldessa de València, María José Catalá, i a l’Arquebisbat de València, en les quals assegura haver rebut notícies que “s’està gestant una fundació que donarà suport al museu que uns altres vicentins proposen per al monestir de la Roqueta”. Segons diu, este projecte s’estaria forjant a esquena dels vicentins i ja hi hauria “contactes amb empresaris”. “No permetrem que empresaris formen part de cap projecte en els quals es vegen implicats l’Església o, almenys, l’Ajuntament, que és l’amo del monestir”, diu.

I a l’Església li expliquen que no volen que “cap activitat cristiana s’involucre en negocis de capital, perquè, com a part de l’Església que som, creiem que no ens convé. A més, posa en risc el futur del monestir”, advertix.

Per tot això, el Fòrum sol·licita formar part de les reunions que s’estan tenint per a expressar les seues preocupacions. “I, a més, volem que es compte amb tots els vicentins”, afegix.