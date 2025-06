Iván Jaime té un pla per a tornar al València CF

Entre els tants fronts oberts del València CF hi ha el de reforçar l’atac després de les eixides dels cedits Umar Sadiq, Rafa Mir i Iván Jaime. Un d’ells, però, podria tornar, ja que està disposat a fer tot el que és a la seua mà perquè així siga. El mitjapunta malagueny Iván Jaime, que pot actuar en qualsevol de les tres posicions de la línia de tres quarts, va passar pràcticament la mitat del seu préstec a Mestalla lesionat i té ganes de rescabalar-se amb la samarreta blanc i negra.

Segons el diari portugués A Bola, Iván Jaime li ha deixat clar al Porto, club que posseïx els seus drets fins al 30 de juny de 2028, que, si no té lloc allí, l’únic lloc en el qual vol jugar és el València CF.

Jaime, precisament, va ser l’últim dels futbolistes que es va incorporar a l’equip de Carlos Corberán en el passat mercat d’hivern, arribant a la plantilla a principis de febrer en qualitat de cedit amb una opció de compra de set milions. El València va decidir no exercir l’opció per esta quantitat, malgrat ser un jugador interessant per al cos tècnic. En febrer ja va arribar a Mestalla amb el beneplàcit de Corberán i, hui dia, seguix en la llista de jugadors ofensius que es maneja.

Per la seua banda, el Porto preferiria trobar una eixida en forma de traspàs per a Jaime, precisament, per quantitats similars als set milions que va fixar com a opció de compra per al València. No obstant això, si a les oficines d’O Dragao no arriben ofertes convincents en les pròximes setmanes, augmentaran les possibilitats que el malagueny torne a vestir, en qualitat de cedit, la samarreta del València en la campanya 2025/26.

Les setmanes sense que es concrete una venda juguen a favor d’Iván Jaime i el València i en contra del Porto, que no compta amb el mitjapunta de 24 anys. L’andalús va deixar pinzellades de bon jugador en el mes just que va poder jugar abans de patir una lesió muscular en els isquiotibials que el va apartar dos mesos dels terrenys de joc. Des dels 16 minuts que va jugar contra el Valladolid, duel en el qual es va lesionar el 8 de març, Jaime no va poder tornar a actuar fins al 10 de maig en el 3-0 contra el Getafe.

En total, la participació d’Iván Jaime amb els colors blanc i negres es va reduir a 19 minuts en la Copa del Rei i 312 en nou partits de la Lliga.