Nit de Sant Joan sense incidències ni foc en les platges de Dénia

Molta festa en les platges de Dénia, però festa sense foc. La Policia Local va vigilar intensament tot el litoral per a evitar que s’encengueren fogueres, cosa que està prohibida. L’operatiu va començar a la vesprada i va acabar a les 3:30 hores. No va haver-hi cap incidència destacable.

Els agents van pentinar amb drons els quilòmetres i quilòmetres de platja de Dénia / Policia Local de Dénia

Els agents van aconseguir que no s’encenguera cap fogata. Els qui celebren la nit màgica de Sant Joan en les platges també estan cada vegada més conscienciats. Saben que en les platges naturals de Dénia no es pot fer foc.

Els policies van acudir a un avís per presumptes amenaces amb un ganivet. Quan van arribar, no hi havia res. També van rebre una telefonada que alertava que al final de les Marines sí que s’estaven encenent fogueres. Però no era en terme de Dénia, sinó en el d’Oliva.

Agents durant el dispositiu especial d’ahir / Policia Local de Dénia

Sense incidents importants

La nit de Sant Joan, una de les més complicades de l’any quant a seguretat, atés que les platges s’omplin de gent, va acabar sense incidents importants.