La reconstrucció de la presa de Buseo arrasada per la dana ascendix ja a 35 milions

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, afirmava, este passat dimarts, que la Generalitat “invertirà prop de 35 milions d’euros per a garantir la seguretat de la presa de Buseo i de tots els ciutadans que viuen en les poblacions situades aigües avall”. Així s’ha expressat el conseller després de visitar les obres d’emergència en l’embassament i reunir-se amb el panel d’experts que treballa en una solució definitiva per a esta infraestructura, seriosament danyada durant la riuada del passat 29 d’octubre.

Panoràmica de la presa de Buseo, amb la barana de seguretat / RCV

“No volem pegats”

Barrachina ha insistit en el fet que “invertir en infraestructures hidràuliques salva vides, i, per això, exigim actuacions definitives que garantisquen la seguretat de la ciutadania. No volem pegats. La Generalitat està intervenint en l’única presa de la seua titularitat, mentres que el Govern d’Espanya, que té més de 30 preses en la Comunitat Valenciana, no actua en cap”. En este sentit, el conseller ha remarcat que hi ha dos maneres d’actuar: “La d’este Consell, que invertix en l’única presa de la seua titularitat, i la del Govern d’Espanya, que no posa en marxa actuacions per a garantir la seguretat dels valencians”.

Actuacions en la presa

Les obres d’emergència en la presa de Buseo, iniciades el 13 de novembre passat, compten amb un pressupost de 4,8 milions d’euros. Ja s’han reposat els principals elements de seguretat, la qual cosa permet avançar en els treballs de reparació, així com en la reposició de la vorera i la barana de protecció en el coronament de la presa.

Visita a la presa de Buseo este dimarts / Redacció Levante-EMV

Camins d’accés

A més, s’estan habilitant tots els camins d’accés al coronament de presa, pels dos màrgens, i des del coronament fins al peu de presa, amb l’estabilització del camí d’accés per marge esquerre, des de la casa de l’administració fins al coronament, sobreample de la plataforma, fonamentació profunda amb micropuntals, millora del drenatge i col·locació de vorada i barana de protecció.

Durant els pròxims mesos estan previstos els treballs de sosteniment provisional de màrgens, dret i esquerre, remoció de fragments solts de roca i col·locació de malla de protecció, entre d’altres.