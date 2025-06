Sant Joan de portes obertes en el xicotet comerç de la Comunitat Valenciana

A pesar que hui se celebra la festivitat de Sant Joan, este dimarts està prevista l’obertura del xicotet comerç en la gran majoria de localitats de la Comunitat Valenciana, segons indica Confecomerç a través de les seues organitzacions membre, “que reflectixen una tendència generalitzada a l’activitat comercial en esta data assenyalada”.

L’impuls del turisme

A més, es preveu una activitat notable derivada de l’augment de turistes i visitants que, per la festivitat, s’han desplaçat a les zones amb més afluència, la qual cosa genera un notable dinamisme econòmic. En este context, el xicotet comerç “es posiciona com un actor clau per a atendre la demanda tant de residents com de visitants”.

"El comerç local és un element vertebrador de la nostra economia i de la nostra societat. La seua presència en carrers, barris i municipis no només genera ocupació i riquesa, sinó que també contribuïx a mantindre la identitat, la cohesió social i la singularitat de l’oferta comercial”, ha assegurat el president de Confecomerç, Rafael Torres. “Cada compra que es fa en estos establiments revertix directament en la comunitat, ajudant a mantindre viva la xarxa econòmica i social que els sosté”, ha afegit el dirigent comercial.

Afavorir l’“economia local”

Segons Confecomerç, el xicotet comerç es caracteritza “per la proximitat, el tracte personalitzat, la qualitat dels productes, la singularitat de cada establiment i, en molts casos, l’aposta per l’artesania local”, la qual cosa li permet “oferir una experiència de compra diferenciada, adaptada a les necessitats reals de cada client”. Gràcies a això, s’“impulsa l’economia local, es preserva el teixit comercial tradicional i es reforça la personalitat de les nostres ciutats i municipis”.