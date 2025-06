Una vivenda mitjana a Sagunt costa 55.000 euros més que fa un lustre

La mateixa vivenda de 100 metres quadrats que fa cinc anys costava poc menys de 82.000 euros a Sagunt, hui no es podria aconseguir per menys de 135.000 euros. Esta és una de les principals conclusions de l’últim informe oficial del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible sobre les operacions immobiliàries reportades per les notaries durant el primer trimestre del present exercici.

Este increment del preu del 67,2 %, que deixa el metre quadrat en quasi 1.369 euros de mitjana, confirma una escalada accentuada en els últims temps per les creixents tensions entre l’oferta i la demanda. I és que la pujada és del 64,6 % en els últims tres anys, més del 39 % si es pren com a referència la primavera de 2023, un 19 % respecte a l’últim any i un 7,9 % en la comparació amb els nivells de finals de 2024.

Evolució més accentuada

Encara que esta situació no és exclusiva de la capital del Camp de Morvedre, l’evolució dels preus sí que és més accentuada, com demostra el fet que, fins fa uns mesos, Sagunt es mantenia fora del top 10 de ciutats més cares en les quals adquirir una vivenda dins de la província de València.

Obra de construcció en el Port de Sagunt / Daniel Tortajada

Ara, ha ascendit fins a l’octava posició, després de superar Gandia, Xirivella i Aldaia. En qualsevol cas, encara es manté lluny dels registres de València (2.485 euros per metre quadrat), Paterna (1.840 €/m²) o Mislata (1.835 €/m²), segons sempre les dades oficials.

Compravendes

Una altra variable que oferix esta anàlisi trimestral és la quantitat de compravendes registrades en cada període, amb la distinció afegida de si estaven relacionades amb una vivenda nova o de segona mà. En el conjunt de la comarca, esta activitat immobiliària va registrar 483 operacions, que és un poc més que en el mateix període de l’any anterior, però inferior a les registrades durant la resta de l’exercici.

A Sagunt es van firmar 333 d’estes compravendes, quasi el 69 % del total comarcal, de les quals a penes una dotzena, un 3,6 %, es travava d’una vivenda acaba de construir.

Moment crític

Esta última dada resulta clau per a entendre el moment crític en el qual es troba l’accés a solucions residencials en la capital del Camp de Morvedre, ja que les xifres del primer trimestre d’este 2025 van caure dràsticament després que l’exercici passat se superara fins i tot la mitjana mensual d’una trentena de vivendes noves venudes durant la passada tardor.

Vivenda nova a Benavites

En la resta de la comarca, el panorama no és molt més falaguer, amb 17 compravendes de pisos de nova construcció, encara que destaquen les 10 de Benavites.