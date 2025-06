Compromís aprofundix la seua divisió a Madrid mentres tracta de protegir la coalició de la crisi

Compromís torna a viure temps convulsos. Els seus dos únics diputats en el Congrés van exhibir, este dimarts, el seu divorci a Madrid, deixant patents les diferències de criteri que existixen entre dos dels tres partits de la coalició sobre la seua relació amb Sumar i amb el Govern per al que resta de legislatura i que estan tensant les costures de l’organització internament. De fet, mentres Àgueda Micó (Més) i Alberto Ibáñez (Iniciativa) exposaven els seus arguments i aprofundien en la seua divisió, els dirigents dedicats a labors orgàniques s’esforçaven per mantindre en peus els ponts entre les tres potes de la coalició i evitar que esta crisi acabe arrelant a la Comunitat Valenciana.

Les friccions van ser revelades en directe i davant de les càmeres. Micó va comparéixer després de la Junta de Portaveus (gràcies irònicament al seu càrrec de portaveu adjunta de Sumar, que encara conserva fins que s’oficialitze el seu pas al grup mixt) per a defendre els motius de la seua ruptura amb el grup de Yolanda Díaz a penes unes hores després que el seu partit, Més, avalara per una majoria aclaparadora eixa eixida rumb al grup mixt.

Va deixar clar que la decisió és “vinculant” i, encara que va advocar per arribar a un “acord conjunt” en l’executiva que haurà de convocar Compromís, no va fer cap mostra de recular. Així, l’únic pacte possible per a Més passa perquè Iniciativa accepte eixir-se’n també, cosa que no es plantegen els ecosocialistes, com va sentenciar poc després Ibáñez.

“Conflictes” per a exercir l’autonomia en Sumar

Segons va exposar Micó, el canvi d’aires respon a la necessitat d’exercir el control sobre l’acció del Govern amb més autonomia, la qual cosa, segons la nacionalista, servirà per a “representar els interessos valencians” amb més força. Actuar amb autonomia, segons Micó, ha sigut “complicat” i ha generat “conflictes” dins del grup de Sumar “per la dificultat de compaginar els interessos dels partits que estan en el Govern”, com Sumar, IU o Més Madrid, “i els que no”, com el mateix Compromís.

La diputada de Compromís, Àgueda Micó, arriba a una roda de premsa anterior a la Junta de Portaveus, en el Congrés dels Diputats, el 24 de juny de 2025 / Jesús Hellín - Europa Press

Malgrat tot, la dirigent de l’antic Bloc va tractar de delimitar les diferències amb Iniciativa al Congrés. “Si no tenim un acord concret en una institució concreta, això no afectarà el funcionament de Compromís ni al treball ni a la coordinació política”, va assenyalar. “Compromís està per damunt de qualsevol diferència de visió que puguem tindre en un moment concret en alguna institució concreta”.

Iniciativa: “Pot portar a un allunyament”

Però en Iniciativa hi ha enuig pel que entenen que és un moviment unilateral del partit majoritari de la coalició i no amaguen que la decisió pot afectar la salut de la coalició a la Comunitat Valenciana. L’emprenyament ja existia de portes endins en els dies previs, però este dimarts va ser verbalitzat per Ibáñez, que va lamentar que Més “impose una part al tot”, alertant que esta ruptura en el Congrés “allunya” Compromís d’“ampliar aliances” en l’Estat i això pot portar a un allunyament “també” a la C. Valenciana.

“Els que vulguen protegir Compromís continuaran apostant per la cohesió, per no imposar la part al tot i per treballar en una agenda que no només siga progressista o nacionalista, sinó les dos coses”, va dir Ibáñez, que va apel·lar a l’“equilibri” d’“aglutinar electorats complementaris” i que, en la seua opinió, és el que fa “viable” l’existència de Compromís.

Per al d’Iniciativa, “les esquerres no poden estar parlant de si mateixes” just quan el president del Govern, Pedro Sánchez, està contra les cordes i se li pot pressionar per a fer un gir a la legislatura, la duració de la qual va deixar en l’aire. En eixe sentit, va insistir en l’aposta de romandre en Sumar i exigir, al costat de la resta de forces perifèriques, mesures de regeneració democràtica i de lluita contra la corrupció.

Alberto Ibáñez, diputat de Compromís i líder d’Iniciativa, atén els mitjans en el Congrés / Jesús Hellín/EP

Els “fontaners”, a ple rendiment

Eixes tensions de Madrid s’han prolongat massa temps, fins al punt que s’han anat traslladant també a territori valencià. Fonts internes admeten que la situació és “dura” i que la unilateralitat de Més ha dolgut en Iniciativa, a on l’enuig és considerable.

De fet, l’executiva de Compromís, en la qual es reunixen les direccions dels seus tres partits (Més, Iniciativa i Verds) i que haurà de buscar un discurs mínimament comú sobre els fets i el seu impacte a futur, encara no ha sigut convocada, precisament en un intent de calmar els ànims abans d’asseure’s a debatre. Un dels objectius d’eixe conclave serà dissenyar l’estratègia política a Madrid, amb l’objectiu que la convivència en grups distints no allunye les posicions dels dos diputats de Compromís.

Davant d’eixa crispació interna, el partit ha desplegat el seu cos diplomàtic (els “fontaners” de tota la vida) per a fer contenció de danys. De moment i malgrat l’avís d’Ibáñez, cap font consultada veu en risc la coalició, però sí que creuen necessari esforçar-se per a restablir la unitat, danyada en este episodi.

Sobretot preocupa que un sobtat avançament electoral, siga estatal o autonòmic, puga agafar-los amb les costures tocades, la qual cosa podria posar en risc la presentació d’una única candidatura a l’esquerra del PSOE.