La data definitiva del retorn del metro a l’Horta Sud i la Ribera

El retorn del servici de Metrovalencia a l’Horta Sud i la Ribera està a punt de materialitzar-se. La devastadora dana va arrasar moltes estacions i vies de tren en diferents punts d’estes comarques i des del 29 d’octubre fins ara, l’àrea autonòmica d’Infraestructures ha estat treballant per a poder tornar a circular per tots els pobles afectats, que fins al moment han disposat d’autobusos llançadora. L’executiu valencià ha assumit les obres de reparació de la xarxa de Metrovalencia, que han costat 140 milions d’euros.

En el recorregut València Sud-Castelló s’ha actuat sobre 50 quilòmetres de vies ferroviàries, 20 estacions i baixadors amb actuacions que han consistit en el canvi de vies, la reconstrucció del pont de Paiporta, la renovació de catenàries i sistemes de comunicació, a més de la construcció i millora de noves instal·lacions.

J.M. López

Després de la rehabilitació d’este tram, els trens tornaran a circular amb les mateixes freqüències de pas que hi havia abans. Cal indicar que el trajecte València Sud-Castelló mou prop de 7 milions d’usuaris anuals, que se sumen als més de 90 de la resta de la xarxa de Metrovalencia.

Els treballs per a la reconstrucció de la xarxa de Metrovalencia afectada per les riuades continuen en l’estació de València Sud, que serà més accessible, resilient enfront de fenòmens meteorològics extrems i es convertirà en un eix intermodal amb accés directe a la zona d’aparcament i connexió amb l’anell verd ciclopedestre.

Passos fins a recuperar la normalitat

L’esforç tècnic i humà per a recuperar la mobilitat després de les riuades del 29 d’octubre ha sigut molt gran i des d’un primer moment es van posar en marxa més de 25 llançadores permanents per a poder garantir el transport dels ciutadans de les zones afectades. Amb tot, és evident que el volum de passatgers que pot transportar un autocar queda molt per darrere del que pot mobilitzar un metro.

En definitiva, este divendres, 27 de juny, és la data marcada en el calendari per la Generalitat per a la recuperació definitiva del servici de metro amb l’entrada en servici del tram comprés entre València Sud i Castelló (la Ribera), pel qual discorren les línies 1, 2 i 7.