Empresaris d’Algemesí: “Ha sigut desesperant estar huit mesos amb més gastos que ingressos”

Les màquines tornen a sonar, els camions repartixen els productes per diferents punts d’Espanya i els treballadors han tornat als seus llocs progressivament huit mesos després de les tràgiques inundacions del passat 29 d’octubre. Després d’un esforç titànic, la pràctica totalitat de les empreses del polígon de Cotes d’Algemesí han pogut recuperar la normalitat i atendre els seus clients. Ha sigut a partir de juny quan els afectats han començat a rebre més ingressos que gastos. “Ha sigut desesperant, perquè hem estat fins a juny amb més gastos que ingressos”, assenyala el president de l’àrea empresarial, Miguel Ángel Calpe.

Han sigut mesos de molta faena, en els quals els treballadors i propietaris de l’àrea industrial han hagut de retirar el llot i l’aigua després del desbordament del riu Magre, reposar la maquinària i rehabilitar les empreses. La majoria d’estos treballs s’han escomés gràcies als estalvis dels empresaris mateixos, ja que les indemnitzacions del Consorci de Compensació d’Assegurances no han arribat tan ràpidament com hagueren desitjat. “El 75 % del polígon va resultar afectat per la dana, però hem pogut reobrir tots”, es congratula Calpe.

Calpe és conscient que no ha sigut una tasca senzilla, ja que, com ell mateix explica, “hem hagut de conviure, durant diversos mesos, amb el treball i la reparació dels danys”. Els afectats van estar prop d’un mes i mig retirant el fang i l’aigua, netejant la maquinària que es podia recuperar i eliminant els objectes que s’havien vist greument afectats i, per tant, no podien ser reparats. “Vam estar un mes i mig netejant. Quan vam poder començar a treballar, no disposàvem de maquinària, per la qual cosa era complicat”, lamenta. Reposar les màquines va ser una de les tasques més difícils i costoses econòmicament. Calpe, que posseïx una empresa d’electrònica des de fa quasi tres dècades, xifra les pèrdues en huit milions d’euros, dels quals més de tres pertanyen a la reposició i recuperació de la maquinària.

“A partir de febrer —en les seues paraules— hem pogut recuperar la normalitat. Nosaltres, en tres mesos, havíem de facturar més de tres milions, i només vam tindre 45.000 euros”, lamenta.

La lentitud per part del Consorci de Compensació d’Assegurances ha sigut un altre dels impediments als quals s’ha enfrontat el sector empresarial en la comarca. A la Ribera, 2.743 magatzems i comerços es van vore afectats per la dana, dels quals el 48 % es concentra a Algemesí, epicentre de la catàstrofe en la comarca. “Estem desesperats amb l’assegurança, perquè la majoria hem hagut de fer front amb els nostres estalvis. En el meu cas, em van donar 2,5 milions d’euros d’avançament, però els danys són superiors als huit milions”, indica l’afectat, que afig que “estos avançaments no cobrixen tots els danys en les nostres empreses”.

Pèrdues

Els empresaris afectats s’han enfrontat a pèrdues milionàries, durant els primers mesos, després de la riuada. Per a poder recuperar gran part dels perjuís, han contractat, com explica Calpe, “empreses intermediàries per a no perdre els clients”. A partir de gener, el sector va poder recuperar el 60 % de l’activitat, encara que gran part dels treballadors van estar en ERTO i s’han anat incorporant a poc a poc. “Va ser fonamental aplicar l’ERTO de la dana per a ressorgir”, insistix.

Denuncia que “la situació ha desestabilitzat l’economia de les empreses, perquè és difícil assumir eixos gastos”. Malgrat tot el que ha viscut, el sector empresarial es mostra optimista. “Sembla que hi ha demanda i l’any anirà bé”, conclou.