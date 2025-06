“No hi ha reconstrucció”: el lema de l’octava manifestació contra Mazón per la dana

L’octava manifestació per a reclamar la dimissió del president del Consell, Carlos Mazón, per la seua gestió de la dana se centrarà, per primera vegada, en la reconstrucció. Les més de 200 entitats convocants han decidit utilitzar la marxa per a criticar i denunciar la falta de reconstrucció de la zona zero de la dana. Cal recordar que el popular va lligar la reconstrucció postdana a la seua continuïtat com a líder del Partit Popular a la Comunitat Valenciana i, també, com a balanç per a decidir si tornarà a encapçalar la llista autonòmica i optar a revalidar el seu càrrec en les pròximes eleccions autonòmiques, previstes, en principi, per a maig de 2027.

Els organitzadors de la marxa assenyalen diverses deficiències en servicis essencials quasi huit mesos després de la barrancada. Entre estes, destaquen les educatives, amb huit centres educatius pendents de derruir i 15 que s’hauran de tornar a construir. “Un barracó no és una escola i no es pot deixar arrere l’educació quan es parla de reconstrucció”, assenyalen en referència a algunes de les mesures adoptades per la Conselleria d’Educació. “Les solucions provisionals que s’han donat tracten d’imposar una normalitat que no existix”.

Transport escolar i garatges

Estos assenyalen, també, les deficiències persistents en el transport escolar o els servicis mèdics, “que tampoc s’han restablit per complet”, les cues en els 11 punts de repartiment de productes de primera necessitat als quals continuen acudint 3.500 famílies, o els milers de garatges i vivendes que seguixen “en condicions deplorables”. Una altra xifra que cal destacar és la dels 1.000 ascensors que seguixen sense funcionar i que coarten la mobilitat de milers de persones.

Falta de responsabilitat política

“No hi ha reconstrucció”, asseguren, a més de criticar que “no s’ha assumit cap responsabilitat per la nefasta gestió de la catàstrofe climàtica del 29 d’octubre”, en referència a la gestió del Consell i de la Generalitat Valenciana. Així mateix, consideren que no es pot mantindre en el càrrec “un president incapaç, que, en lloc d’assumir responsabilitats, mira pels seus interessos i assumix polítiques negacionistes que ens abocaran a la repetició d’una tragèdia per a benefici d’uns pocs”.

“Mentres els diners arriben de manera lenta i insuficient a la població afectada i als servicis essencials, fluïxen sense impediment i amb rapidesa cap a empreses tacades per la corrupció”, han afirmat en un comunicat.

Octava manifestació

La del diumenge 29 de juny serà l’octava marxa amb el lema “Mazón dimissió” després de la riuada que va assotar la província de València i va deixar 228 morts. La primera, el 9 de novembre, va congregar prop de 130.000 persones i va ser la manifestació més nombrosa des de la de 2003 contra la guerra de l’Iraq. La protesta convocada un mes després va tindre una assistència d’unes 100.000 persones, també històrica.

La tercera manifestació va congregar unes 80.000 persones, i les següents van anar minvant a poc a poc en assistència fins a rondar les 25.000 persones en les últimes marxes per a demanar la dimissió del president de la Generalitat, cosa que, segons l’enquesta publicada recentment per Prensa Ibérica, desitgen 8 de cada 10 valencians.

La sèptima manifestació per a demanar la dimissió de Mazón per la seua gestió de la dana no va defraudar i va convocar de nou desenes de milers de persones que van abarrotar el centre de València. La protesta va acabar amb la lectura d’un manifest i amb una de les convocants de la marxa llançant un avís: “Açò no ha fet més que començar. No pararem”.