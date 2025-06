La jutgessa de la dana assegura que “les notícies falses [sobre la xifra de víctimes] suposen un menyspreu als familiars dels morts”

Les notícies falses i les especulacions assetgen la causa de la dana des de l’exterior i des de l’interior de la investigació que dirigix el Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de Catarroja. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del jutjat, ha hagut de dictar una interlocutòria per a contestar a la petició d’una advocada, que defén la viuda d’un mort, perquè aclarira la xifra exacta de víctimes. La lletrada aportava una relació numerada amb 232 morts que “és errònia”, segons la resposta de la jutgessa.

En la interlocutòria notificada hui a les parts, la magistrada assenyala que “la identitat de cada un dels 228 morts, una d’elles embarassada, consta en el present procediment. Les peces de defunció, així com les de lesions o informe psicològic, estan a la disposició de les parts personades en la secretaria d’este jutjat”. I recorda que “la xifra de 228 morts ja inclou les tres persones (dos hòmens i una dona) els cossos de les quals no han pogut ser localitzats i que van ser declarades judicialment mortes”, segons va informar a finals de maig el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Una xifra a la qual s’arriba perquè, tal com recorda la magistrada, “és el que correspon al Centre d’Integració de Dades i a les inhibicions de cada un dels jutjats de causes de morts per la dana”.

Discrepància per tres noms repetits en un llistat

Respecte a la discrepància entre la xifra de 228 morts i els 232 que al·lega la lletrada (una xifra que curiosament quasi coincidix amb la que plantejava Manos Limpias, el pseudosindicat expulsat de la causa, que també dubta de la xifra de morts) “és de fàcil resolució”, segons la magistrada. “Només cal procedir a la lectura de l’escrit en el qual se sol·licita el complement per a comprovar que, en el llistat de les 232 persones, hi ha tres morts el nom dels quals es repetix, i una persona que, en realitat, no està morta”, sinó lesionada.

“Notícies falses que suposen un autèntic menyspreu als familiars dels morts”

I, finalment, la magistrada reitera que “si es manifesta que hi ha més morts que els 228, quantitat ja per si mateixa altíssima, correspon a qui afirma l’anterior la seua identificació”. Al Jutjat d’Instrucció 3 de Catarroja “no li consta cap petició formal per a incloure més persones mortes com a víctimes de la dana”. Per tant, conclou la magistrada, “no es poden considerar com a peticions formals les notícies falses que es fan circular respecte de desenes de morts que no són comptabilitzats. Estes notícies falses suposen un autèntic menyspreu als familiars de les víctimes dels morts i minimitzen l’aclaparador nombre de morts”.