Per una nit més en la Fonteta

“Arribem amb molta ambició i ganes a este partit, cal gaudir del moment, deixar-se la pell, defendre la nostra pista i fer valdre el factor pista que és la Fonteta”. Amb esta declaració d’intencions, Xabi López-Arostegui enviava un missatge d’optimisme a l’afició de cara al tercer partit de la final de la Lliga Endesa contra el Reial Madrid, el primer que es jugarà en la Fonteta. I és que encara que són conscients que una derrota no només suposaria perdre el títol, sinó dir adeu definitivament a la història del València Basket en la Fonteta, en el vestuari confien a mantindre el bon nivell de l’últim partit per a forçar de moment un quart partit que es jugaria també a casa este divendres.

Ni tan sols la polèmica arbitral del segon partit, que encara cueja, els allunya del focus del partit de hui, amb 40 minuts al davant, en els quals demostrar les virtuts que han portat els taronja a la final. “Cal intentar que fallen tirs, agafar el rebot defensiu i eixir corrent, és la manera més fàcil d’atacar-los i evitar Tavares. Tot l’any hem tingut un estil clar, tots se senten involucrats. Tenim opcions de competir i de guanyar. Cal morir amb això, amb confiança plena en això”, assenyalava el mateix López-Arostegui com la millor fórmula per a derrotar el Reial Madrid.

Precedent a favor

El València Basket, de fet, ja va guanyar als de Chus Mateo en la lliga regular en la Fonteta, encara que va ser per la mínima (85-84) després d’un triple i cinc punts consecutius de Matt Costello a 28 segons del final, que van permetre als taronja mantindre el lideratge en aquells dies. Encara que ha passat molt des d’aquell mes de desembre i el Madrid va acabar guanyant la lliga regular, els taronja van arribar a la final en un dels seus millors moments després d’imposar-se en quarts i en la semifinal, a més de recuperar la seua millor versió en el segon partit de la final. Una injecció de confiança malgrat la derrota que ara esperen aprofitar per a prolongar i que el d’esta nit no siga l’últim ball taronja en la Fonteta.

Factor Fonteta

El València Basket jugarà esta nit el seu partit oficial 1.007 en la Fonteta. Una xifra que ascendix fins als 1.162 tenint en compte tots els partits de les plantilles professionals han competit en l’històric recinte de l’avinguda Germans Maristes. Diumenge, això sí, es tancarà definitivament la instal·lació per al València BC amb el partit benèfic d’homenatge entre llegendes del club i de la selecció espanyola i qui sap si encara seria la prèvia d’un hipotètic quint partit a Madrid en cas de guanyar els dos partits com a locals i igualar l’eliminatòria.

Dos descarts

Pedro Martínez compta amb tota la plantilla disponible a excepció d’Ethan Happ, per la qual cosa haurà de fer dos descarts. Brimah i Jovic ho van ser en el primer partit, però el serbi va entrar per Ojeleye en el segon.

Sense marge d’error i sense cap precedent en remuntades d’un 2-0 en la final en la Lliga Endesa, el repte es presenta majúscul, però el comiat de la Fonteta i el treball de tot l’any bé valen un últim esforç a la recerca de la gesta de guanyar tres partits seguits.

Designació arbitral

Després de la polèmica de l’últim partit a Madrid amb Emilio Pérez Pizarro, Óscar Perea i Francisco Araña, l’ACB ha designat per al partit d’esta nit Carlos Peruga, Jordi Aliaga i Alberto Sánchez Sixto.