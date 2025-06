Primera exposició a València del Museu Nacional de Lituània

El Museu Nacional de Lituània, el Consolat de Lituània a València i el Museu de la Seda de València han presentat l’exposició “El teixit com a símbol de l’Estat. El Museu Nacional de Lituània presenta la seua història en el Museu de la Seda de València”.

La presentació ha comptat amb l’ambaixadora de Lituània a Espanya, Lyra Puišytė-Bostroem; la directora del Museu Nacional de Lituània, Rūta Kačkutė, i la cònsol de la República de Lituània, Laura Tupe. “Exposicions excepcionals com esta brinden als espanyols l’oportunitat de conéixer millor el desenrotllament de l’estat lituà, la nostra història i la de la regió, així com les lluites per la llibertat. Les faixes de Kontusz exposades es convertixen en un pont cap al passat que ens permet parlar del present. Al conéixer-nos millor, podem comprendre millor per què la solidaritat, el suport mutu i la defensa dels valors comuns són tan importants hui dia”, ha expressat l’ambaixadora de Lituània a Espanya, Lyra Puišytė-Bostroem.

Inauguració de l’exposició en el Museu de la Seda / Levante-EMV

“El teixit com a símbol de l’Estat” mostra, a través del tèxtil, una part de la història d’este país. En 1569, Lituània es va unir amb Polònia per a formar un dels estats més grans d’Europa: la Mancomunitat Polonesa-Lituana. En el segle XVIII, el seu territori abastava més d’un milió de quilòmetres quadrats i incloïa regions que hui pertanyen a Bielorússia, Ucraïna, Rússia, Letònia, Estònia, Moldàvia i Eslovàquia.

Primera vegada

“És la primera vegada que el Museu Nacional de Lituània presenta una mostra a València, per la qual cosa és extremadament important. També perquè la seda i els tèxtils connecten realment València i Lituània d’una manera molt especial. Esta exposició, a més, tracta sobre la identitat lituana, així que estem contant la nostra història d’una manera molt especial”, ha destacat la directora del Museu Nacional de Lituània, Rūta Kačkutė.

Exposició en el Museu de la Seda / Levante-EMV

La Mancomunitat comptava amb un sistema polític dinàmic en el qual la noblesa prenia les decisions clau. Per a distingir-se, els nobles portaven un vestit especial i luxós conegut com a Kontusz, l’element més important del qual era una magnífica faixa. Tant els colors com els patrons reflectien l’estatus social del propietari de la faixa o cinta.

La mostra exposa huit faixes originals, així com diferents ornaments litúrgics com casulles, dalmàtiques i estoles

“El teixit com a símbol de l’Estat” és una exposició comissariada pel Dr. Giedré Mileryté-Japertiene i Agné Andruleviciené, i que ha comptat amb Ieva Cicénaité com a arquitecta. La mostra exposa huit faixes originals, així com diferents ornaments litúrgics com ara casulles, dalmàtiques, estoles, etc. i una impactant reproducció d’un Kontusz al complet.