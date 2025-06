Ajudes Consell | Els jóvens valencians obtindran fins a 80.000 euros per a iniciar un negoci agrari

La Generalitat no vol que s’abandone el camp de la Comunitat Valenciana, en clar retrocés en superfície cultivada durant les tres últimes dècades. Per això, entre altres iniciatives, la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca impulsa el relleu generacional en el sector primari amb la publicació de les noves ajudes dirigides tant a la incorporació al camp de jóvens com de nous agricultors. Les ajudes es formulen en una prima única que es concedix a aquelles persones que s’establisquen per primera vegada com a titulars d’una explotació agrària. En el cas persones jóvens, és a dir, aquelles amb edats compreses entre els 18 i els 40 anys, l’ajuda partix d’una quantia bàsica de 30.000 euros, que podrà arribar als 80.000 euros si concorren factors com la ubicació en zones especialment despoblades, el tipus de producció o el compromís amb pràctiques sostenibles.

A més, per als qui tenen entre 41 i 56 anys i s’incorporen com a nous agricultors, les ajudes partixen de 20.000 euros i poden arribar fins a un màxim de 70.000 euros, atenent també criteris tècnics, socials o econòmics relacionats amb les pràctiques agràries. Estes subvencions formen part del Pla estratègic de la política agrària comuna (PAC) d’Espanya 2023-2027 i tenen com a finalitat facilitar la incorporació professional al sector agrari d’aquelles persones que desitgen emprendre un projecte de vida en el medi rural i desenrotllar la seua labor professional vinculant-la a l’explotació agrària. El finançament d’estes subvencions prové del Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural (Feader), del Ministeri d’Agricultura, i de la Generalitat mateixa, en el marc del citat pla estratègic de la PAC.

Terres ermes

Este suport oficial al camp valencià es produïx després d’augmentar, any rere any, les terres ermes. L’última Enquesta sobre superfícies i rendiments de cultius d’Espanya (Esryce), elaborada pel Ministeri d’Agricultura i corresponent a l’any 2024, constata la tendència a la baixa del principal sector hortofructícola de la Comunitat Valenciana: el citrícola. L’ampli estudi elaborat per autonomies reflectix que les províncies de València, Alacant i Castelló han disminuït la superfície citrícola fins a les 153.518 hectàrees, la qual cosa suposa quasi 1.100 menys que en 2023, segons l’informe d’Esryce. A més, mentres la Comunitat Valenciana perd poc més de 7.000 hectàrees des de l’any 2016, Andalusia passa de 81.533 a 94.384 hectàrees en esta última dècada, és a dir, quasi 13.000 més.

Jove agricultor en una explotació de fruiteres de Villena, en una imatge d’arxiu / AXEL ÁLVAREZ

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha destacat que “estes ajudes representen un pas clau per a fomentar el relleu generacional en el camp valencià, una condició indispensable per a garantir el futur del sector i mantindre viva l’activitat agrària en els nostres pobles”. Segons ha assenyalat, “es tracta d’ajudar, des del primer moment, als qui decidixen apostar per l’agricultura i ramaderia com a formes de vida, sobretot en eixos primers anys en què es requerix un major esforç i, a més, els ingressos encara són limitats”.

Accés als fons i requisits

Per a poder accedir a les ajudes, les persones interessades han de presentar un projecte empresarial que demostre la viabilitat del seu pla agrari i que, una vegada finalitzat, complisca els requisits per a ser considerat agricultor professional, comprometent-se al manteniment de la seua activitat durant almenys 5 anys. Estes ajudes també preveuen la possibilitat de la titularitat compartida, com a via d’accés a l’activitat agrària, i la corresponsabilitat entre hòmens i dones en el camp. En este sentit, el conseller d’Agricultura ha volgut destacar que “l’orde preveu primes específiques per a dones, perquè volem una agricultura i una ramaderia amb més presència de dones”.