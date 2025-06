Camps organitza un altre gran acte per a reclamar a Génova el congrés del PPCV

Francisco Camps torna a la càrrega. Després d’unes setmanes fora de focus després del gran acte en el qual va reunir més de 1.500 simpatitzants del PPCV en el Veles e Vents, l’expresident de la Generalitat està organitzant una nova trobada amb les bases populars amb el qual busca mantindre la pressió sobre la direcció nacional del PP perquè convoque el congrés autonòmic del PPCV. La cita ha reactivat les especulacions sobre si Camps farà per fi el pas d’anunciar que presentarà la seua candidatura a liderar el partit que ara pilota Carlos Mazón, cosa que ja s’esperava en l’acte de maig però que finalment no es va concretar. Malgrat tot, en el seu entorn mantenen oberta esta possibilitat.

La data de l’acte, el 9 de juliol, no és casual. Camps l’ha triada, malgrat ser un dimecres d’estiu, cosa que complica l’afluència, per a “no interferir” en el desenrotllament del congrés nacional dels dies 4, 5 i 6 de juliol que enaltirà Alberto Núñez Feijóo com a president del partit. I alhora (i sobretot), aprofitar eixa proximitat amb el conclave estatal per a mantindre activa la reivindicació que abandera des del seu retorn a l’activitat política pública: la necessitat que Génova convoque com més prompte millor el congrés autonòmic per al qual Camps no es descarta si se sent amb suport.

Génova no es crema els dits

En l’entorn de Camps hi ha una certa inquietud davant de la possibilitat que Feijóo aparque el conclave autonòmic per a evitar obrir fronts interns en el context de debilitat actual de Mazón. Encara que des de Génova no donen cap pista sobre els seus plans a futur a la Comunitat Valenciana, en el “campsisme” miren amb recel la ponència d’estatuts que s’haurà d’aprovar en eixe congrés nacional de principis de juliol.

El document està obert a esmenes, per la qual cosa podria patir modificacions, però Génova proposa eliminar del seu articulat tota referència a les obligacions temporals per a activar estos processos orgànics. Si, abans, els estatuts fixaven la convocatòria d’estos congressos de menor rang “dins dels quatre mesos següents” a la celebració del nacional, ara es proposa que tinguen lloc “després” del nacional, sense marcar cap termini.

Totes les fotos de l’acte de Camps en el Veles e Vents / J. M. López

“Camps ja ha dinamitzat el partit”

El lloc triat, com ja va succeir amb el Veles e Vents, tampoc és casual. Serà en el Palau Alameda, l’escenari de les celebracions electorals del partit durant l’època daurada del PP a la Comunitat Valenciana i que també ha acollit algun acte orgànic de Mazón. I el format serà una “sopar còctel”, amb un cost de 35 euros per persona. L’organització, que admet que la mobilització serà més complicada que en maig per ser període estival i entre setmana, confia a reunir unes 500 persones.

A més de barallar per eixe congrés autonòmic, en l’entorn de Camps assenyalen que insistirà també en la necessitat de revitalitzar el partit a la C. Valenciana, que “llanguix” en els últims temps segons ha criticat en els últims mesos.

En eixe sentit, fonts pròximes a Camps destaquen que esta campanya de retorn de l’expresident ja ha aconseguit part d’eixe objectiu de reactivar el partit, en referència als actes recents celebrats pel PPCV en el marc de la convocatòria del congrés nacional i als quals s’ha sumat Mazón, que ha aprofitat per a exhibir suport intern. De fet, vinculen esta major activitat a la demanda de Camps i a l’èxit de les seues convocatòries recents.