Condemnats a entendre’s per la venda de Yarek

El València, el Feyenoord i Yarek Gasiorowski estan condemnats a entendre’s. Els dos clubs i el futbolista estan predisposats a tancar, durant els pròxims dies, una operació considerada com a positiva per a les tres parts. Tots veuen l’eixida del jove central com la millor opció possible i entenen que és una oportunitat de mercat que no es pot desaprofitar sempre que encaixe en els paràmetres econòmics i que el València no perda el control del futbolista. Les negociacions continuen obertes i, de moment, l’acord ha d’esperar.

El Feyenoord té clar que Yarek és la seua primera opció per a reforçar el centre de la seua defensa. El club neerlandés ja ha presentat dos ofertes. Les dos rebutjades per l’entitat de Mestalla. La primera de cinc milions d’euros i la segona de 7,5. Cap de les dos va ser suficient per al València, que, en cap concepte, vol ingressar menys de 10 milions pel jove internacional. En els pròxims dies s’espera que el director esportiu del club neerlandés, Dennis te Kloese, puge l’oferta i l’acoste, esta vegada sí, a les quantitats econòmiques amb les quals el València taxa el futbolista.

El València està predisposat a traspassar el futbolista per la pèrdua constant de protagonisme que ha patit esta temporada. El de Polinyà del Xúquer ha passat de començar la temporada com a titular a acabar-la relegat al més absolut ostracisme. Un canvi de rol que l’ha espentat a la venda davant de la desconfiança de Corberán.