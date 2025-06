Desfeta en les oposicions docents: “Hi ha moltíssims zeros per faltes d’ortografia”

Desfeta, desastre o escabetxada. Són tres paraules que valdrien per a definir les oposicions docents de 2025 a València. Almenys és la sensació dels tribunals que corregixen els exàmens, que no ixen de la seua sorpresa al comprovar que “hi ha moltíssims zeros per faltes d’ortografia”, explica una correctora d’Anglés.

S’espera un al·luvió de reclamacions i ja es pot vore que les xarxes socials dels principals sindicats educatius desborden comentaris d’opositors queixant-se de la suposada dificultat de la prova o, fins i tot, la mala praxi dels tribunals. “En el meu tribunal, n’érem 63 i n’han aprovat 3”, conta una opositora. En altres tribunals d’assignatures com Anglés han aprovat 5 de 60 persones que es van presentar.

La nota mitjana ha sigut molt baixa i els tribunals també han destacat la mala redacció dels opositors, la qual cosa ha reduït encara més la qualificació fins al punt que molts dels aspirants ni tan sols faran mitjana (que computa a partir del 2,5).

“No pot ser que els futurs formadors d’estudiants escriguen amb faltes d’ortografia. No és presentable”, conta una correctora. Afig que el límit per faltes d’ortografia són 3 punts, i que, si no arriba a ser per això, “hi hauria molts estudiants que haurien eixit a deure”.

Oposicions a docent / G. U.

Més de 18.000 opositors van participar en l’oferta pública d’ocupació d’Educació en unes proves celebrades a finals de maig. Conselleria pretenia cobrir 1.607 places del procés selectiu. Es van convocar més de 300 tribunals per a avaluar, de mitjana, uns 60 aspirants que es jugaven un lloc en la funció pública de la Generalitat.

Escabetxada en les especialitats

No només ha passat en Anglés, sinó que en Valencià i Castellà la situació és molt similar a la ja descrita. Faltes d’ortografia per part d’una persona que pretén dedicar-se a l’ensenyança. “Al final, els cursos passats van estabilitzar moltíssims interins, i el que hem vist ara és que ve gent molt jove acabada d’eixir de la facultat que no sap el que és un procés d’oposició. Creiem que el nivell ha baixat dràsticament per això”, assegura esta correctora.

S’espera una onada de reclamacions quan hui es conega la nota de moltes assignatures. No obstant això, els membres dels tribunals recomanen als opositors que es lligen les seues rúbriques —enguany era la primera vegada que es podien emportar una còpia de l’examen— per a vore totes les faltes d’ortografia que han comés.

Poc de temps per a corregir

A més d’això, cal recordar que els tribunals d’oposició van començar a protestar i van amenaçar amb una vaga que es va desconvocar in extremis, amb la qual cosa la situació, ja abans de les proves, no era la millor.

Criticaven la data triada per a les oposicions, coincidint amb el final de curs, la qual cosa els va suposar haver de corregir tots els exàmens dels seus estudiants i els dels opositors quasi alhora. Després també van protestar per l’intent de Conselleria de reduir-los les retribucions que han cobrat regularment.

Oposicions d’educació a València / AS

“El nivell és molt baix i ens preocupa que es presente un al·luvió d’al·legacions, encara que estarem encantades de mirar-les, perquè és el nostre treball, però aconsellem als docents que primer miren bé la seua rúbrica per a adonar-se de totes les coses en què han fallat”, explica la correctora.

Crítiques dels opositors

Els opositors, per la seua banda, critiquen la suposada duresa dels processos selectius. “Tots sabem el que implica preparar oposicions: hores i hores d’estudi, sacrificis personals, econòmics i emocionals. I tot per a topar amb uns criteris de correcció que no entenem, no s’han explicat clarament i que han donat com a resultat una carnisseria de notes que sembla més un cribratge arbitrari que una avaluació objectiva”, explica una opositora.

Altres aspirants consideren que els resultats “no només són un suspens, sinó una falta de respecte a l’esforç de tots els que estem intentant accedir a un treball públic amb dignitat i vocació”. El desastre ha sigut tal en algunes especialitats que es quedaran places sense cobrir abans fins i tot d’haver defés la programació (la segona prova), perquè moltíssims aspirants ni tan sols han fet mitjana.