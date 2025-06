Una plaga de xinxes colonitza barris afectats per la dana

Una plaga de xinxes de solar ha posat en alerta els veïns i les veïnes dels municipis de Llombai i Catadau des de fa una setmana. Els dos consistoris han reforçat, estos dies, els treballs de neteja per a fer front a estos insectes, que arriben a xifrar en milions, i, així, evitar la seua propagació.

L’Ajuntament de Catadau va començar a rebre queixes per la presència de xinxes el dimecres de la setmana passada. La plaga afecta especialment les vivendes situades prop de solars abandonats. “Ho hem notificat als propietaris perquè netegen les zones”, explica l’alcalde de Llombai, Ramón Gómez.

Gómez afig que la presència d’estos insectes podria estar relacionada amb les conseqüències de la tràgica dana del passat 29 d’octubre. La plaga s’ha agreujat, en les seues paraules, en zones en les quals la riuada va ocasionar més danys. “Ha plogut molt i hi ha molta vegetació en les zones en les quals la dana va deixar més aigua”, insistix.

El consistori ha contactat amb una empresa especialitzada per a fer els treballs necessaris. Els experts ja van escometre, dimarts, les primeres tasques de desinfecció, que es van reforçar durant la vesprada d’ahir. No obstant això, l’alcalde explica que s’hauran de tornar a dur a terme els pròxims dies per a poder exterminar la plaga.

Els residents de Catadau també estan patint la presència de xinxes en les seues vivendes i terrasses. L’alcalde de la localitat, José Escuder, assenyala que “no havíem viscut un episodi així mai”. “És impressionant, es poden comptabilitzar per milions”, explica. Escuder també insistix que les xinxes es concentren en zones afectades per la dana, ja que “la vegetació ha crescut més ràpidament”.

Catadau també està duent a terme tasques de desinfecció, que “hem hagut de repetir diverses vegades en algunes zones durant els últims dies”. El consistori també ha posat en coneixement dels propietaris d’estos solars abandonats la necessitat de netejar-los de manera urgent, ja que “és una emergència sanitària”. “Si no actuen, haurem de fer-ho nosaltres d’urgència”, afig.

L’alcalde mateix ha comprovat la proliferació d’estos insectes en les parcel·les que no estan cuidades correctament. “Vam entrar en una i ens va sorprendre, perquè estava plena”, afirma.

Els dos alcaldes lamenten els perjuís que està comportant esta plaga entre els veïns afectats. “Hi ha edificis en els quals les xinxes han entrat en totes les vivendes, però també ens han alertat veïns de vivendes situades en plantes baixes”, indica Escuder.

Altres plagues

La plaga de xinxes no és l’única problemàtica que patixen alguns municipis de la Ribera durant les últimes setmanes.

Les altes temperatures que s’han registrat després de les pluges dels últims mesos també han comportat una proliferació de milpeus en zones de Carcaixent o Massalavés, a on abunden els solars replets de males herbes. Els dos consistoris han fet diversos treballs de fumigació per a revertir esta situació.