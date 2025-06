“Vaig rebre el correu del cabal del Poio i el vaig llegir en veu alta perquè els companys conegueren el contingut”

La coordinadora de Recursos i Protecció Civil en Emergències i cap de servici de Riscos Tecnològics, Antonia Ballester, va declarar, ahir, com a testimoni en la causa de la dana, que “vaig rebre el correu del cabal del barranc de Poio i el vaig llegir en veu alta perquè els companys conegueren el contingut”. Es tracta d’un dels correus clau del 29 d’octubre i que va enviar la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) a les 18:43 hores en què informava que el barranc de Poio portava 1.941,1 metres cúbics per segon (m³/s) en el punt a on està situat l’únic sensor que registra el cabal, situat a Riba-roja, en l’encreuament del barranc amb l’A-3.

Quan es va desbordar el barranc

Els enginyers del Cedex (Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques) han conclòs, en un estudi encara provisional, que el barranc va començar a desbordar-se a les 18:30 hores, per les aportacions dels barrancs d’Horteta i els seus afluents al barranc de Poio, conegut com el barranc de Torrent, Catarroja o Massanassa, segons el municipi que travessa. Els barrancs d’Horteta i Gallego, afluents del Poio, també van registrar un cabal de 1.500 m³/s. Així que, quan va arribar el correu de la CHX, la capacitat de reacció que es tenia era mínima, ja que el Cecopi (Centre de coordinació operativa integrat) s’havia reunit a les 17 hores.

Però, a més, com ja va contar Levante-EMV, el correu es va perdre en la burocràcia perquè mai es va arribar a comunicar al Cecopi. “En eixe moment es trasllada al cap de la Unitat d’Anàlisi. S’anota en la carta de Coordcom per a coneixement de la resta d’agències. Però no se li va traslladar a Jorge Suárez [el subdirector d’Emergències]”, va assegurar un company de la testimoni que va declarar ahir. El cap de la Unitat d’Anàlisi d’Emergències també va confirmar que va rebre el correu clau sobre el barranc de Poio de les 18:43 hores, però va admetre que no van dir res perquè “ja estava la CHX” en la reunió del Cecopi, el Centre de coordinació operatiu integrat i cervell de l’emergència durant l’episodi de pluges del 29 d’octubre.

La tècnica que va declarar ahir va assegurar que ella i el cap de sala d’Emergències “no estaven autoritzats a interrompre el Cecopi”. També ha confirmat, segons fonts coneixedores de la seua declaració, que qui havia d’interpretar les dades sobre pluviometria o cabal dels rius i barrancs eren l’Aemet (Agència Estatal de Meteorologia) o la CHX, presents en el Cecopi. “El grup de seguiment de risc està en el Cecopi i està format pel servici meteorològic i l’hidrològic. Qui millor pot valorar eixe risc és l’Aemet i la CHX”, ha assegurat en resposta al fiscal de la dana i als advocats de les defenses.

Antonia Ballester va iniciar la seua jornada a les 7:30 hores, amb les seues tasques pròpies, però, a les 13 hores, la cap de servici d’Emergències, Inmaculada Piles li va demanar que reforçara la sala de comandament i control en emergències en el que em demanaren”. A l’accedir a la sala, la tècnica es va adonar que “no era treball ordinari. Era una situació fora de l’àmbit normal. Hi havia moltes tasques que realitzar, des de redacció d’informes, atenció de casos, incidències, telefonades. Era una situació fora del normal”, ha confirmat la cap de servici.

A l’accedir a la sala de control d’Emergències, la tècnica ha comentat que “s’estava preparant un informe de la situació per a posar-lo a la disposició del personal de direcció i que posteriorment es va posar a disposició del Cecopi a les 17 hores. Vaig participar en la inclusió d’algunes dades, com, per exemple, quan se sol·licita l’UME (Unitat Militar d’Emergències), o quan la situació d’Utiel cap a les 14:15 hores i es va elevar la situació d’emergència, o determinats ítems que veia rellevants els traslladava a l’informe”, ha explicat la tècnica.

Sobre el missatge Es Alert de les 20:11 h, la tècnica ha confirmat que no va participar en la redacció. Encara que “estava just en el lloc de darrere dels companys que estaven transcrivint la informació que la consellera els estava dictant”. Sobre eixe moment, ha confirmat que recordava que “la consellera va dir que necessitava supervisar el text i l’enviament del missatge. Ja està, no recorde més”.