Desconcert en el metro a la platja de València: “Per què baixem?”

El tancament de les estacions de metro d’Amistat i Aiora per les obres en el túnel que les connecta, que provoca que les línies 5 i 7 muiren a Aragó, està provocant desconcert en esta última estació de Metrovalencia, amb centenars de passatgers sense saber com arribar a les seues destinacions.

“Però per què baixem?”, preguntava molesta una mare amb els dos xiquets agafats de la mà. Una altra passatgera l’informava sobre les obres i un revisor acudia en la seua ajuda per a oferir l’alternativa: autobusos de l’EMT que cobrixen la mateixa ruta. “És una desinformació absoluta. No m’han dit res. Només dins del metro ens han dit que acabava a Aragó i ara arribem tard al metge. Molt malament”, lamentava la dona.

En l’andana, xicotets grupuscles de passatgers s’acosten als panells de ruta, consulten els senyals lluminosos (el metro fa la volta i va a Torrent, tot i que hauria d’acabar en Marítim) i alguns agafen les escales mecàniques per a buscar un altre transport. De fons, la megafonia diu una vegada i una altra que, per obres, les línies 5 i 7 finalitzen a Aragó del 27 de juny al 31 d’agost. I un equip de treballadors de Metrovalencia pentina les andanes i el hall per a socórrer els passatgers despistats.

Un dels cartells en l’interior de l’estació / Claudio Moreno

“Nosaltres venim de Paiporta i anem a l’hospital. Sí que ens havien dit que el metro acabava a Aragó, així que no ha sigut massa sorpresa. Encara no sabem com arribar a la destinació, ara fora vorem si algú ens ajuda”, deia Margarita, contenta de poder usar el metro en la zona zero huit mesos després de la dana.

Amb les andròmines de la platja

Des de Patraix viatjava María amb el seu grup de cinc amigues per a passar el matí a la platja, fins que, dins del metro, quasi en l’última parada, s’han assabentat de la notícia: “Molt poca informació”, deien amb les andròmines de l’estiueig a coll. “Tocarà passar calor fora i agafar el bus 32 per a anar a la Malva-rosa”, explicaven.

“Caòtic”

Diversos treballadors confirmen a este periòdic que el dia està sent caòtic, atés que molts turistes viatgen de l’aeroport directament a la platja i de sobte no saben com continuar. El barri del Marítim està replet d’apartaments turístics i la calor comença a atraure molta afluència a la zona. Malgrat tot, la major càrrega de passatgers sense destinació s’espera el cap de setmana i a partir de juliol. Serà quan la dotació alternativa de l’EMT arribe al punt de més tensió.