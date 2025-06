La inflació repunta dos dècimes en juny per l’encariment de carburants i aliments

La inflació general ha repuntat fins al 2,2 % en juny, dos dècimes més en comparació a la seua taxa interanual, per l’encariment de gasolina i carburants, segons indica la dada d’IPC avançat que publica este divendres l’Institut Nacional d’Estadística (INE). També la subjacent s’ha situat en el 2,2 %. El sext mes de l’any ha estat marcat per la incertesa en els mercats energètics internacionals arran de la guerra entre Israel i l’Iran.

En termes interanuals, la inflació torna als ascensos després d’haver encadenat tres mesos de descensos en la seua taxa interanual. “La inflació es manté continguda en entorn del nivell de referència per al Banc Central Europeu, mentres que l’economia espanyola es manté com a motor de creixement entre les principals economies europees. Espanya continua amb una situació d’estabilitat i moderació de preus que, al costat dels augments salarials, permet que les llars continuen guanyant poder adquisitiu”, valora el Ministeri d’Economia davant de l’avanç de dades de la inflació.

L’INE assenyala que l’augment de l’IPC fins al 2,2 % es deu a l’encariment dels carburants, enfront del descens de preus experimentat el juny de 2024, i, en menys mesura, a la pujada del preu dels aliments i begudes no alcohòliques, major a la registrada un any abans. L’INE incorpora, en l’avanç de dades de l’IPC, una estimació de la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics), que en juny es va mantindre sense canvis en el 2,2 %, igualant la dada de l’índex general.

Els preus pugen un 0,6 % en juny

En termes mensuals, si es té en compte juny sobre maig, l’IPC va augmentar fins a un 0,6 %, una taxa cinc dècimes superior a la de maig i amb la qual s’encadenen nou mesos consecutius d’alces mensuals. Per la seua banda, l’IPC harmonitzat (IPCH) va elevar dos dècimes la seua taxa interanual en juny, fins al 2,2 %, i va registrar un ascens mensual del 0,6 %. La inflació subjacent de l’IPCH s’estima en un 2,2 % per al mes de juny, segons apunta Estadística. L’INE publicarà les dades definitives de l’IPC de juny el pròxim 15 de juliol.