Kameron Taylor està molt a prop i Sima interessa

El València Basket està molt prop de tancar el fitxatge de Kameron Taylor. El club taronja fa setmanes que treballa en la planificació, des que sap que serà equip d’Eurolliga, i està molt prop d’incorporar l’aler estatunidenc, pel qual ha de pagar la seua clàusula de 800.000 dòlars, uns 685.000 euros al canvi, per a traure’l de l’Unicaja, un club del qual també interessa Yankuba Sima.

L’operació de Taylor ha de resoldre’s hui mateix, ja que, a partir de demà, el preu es duplica i passa a ser d’un milió i mig d’euros. Així ho va explicar Antonio Jesús López Nieto, president del club andalús, segons apunta La Opinión de Málaga, del grup Prensa Ibérica. Segons ha pogut saber Superdeporte, l’entorn del jugador va traslladar a l’Unicaja que s’efectuarà el pagament de la clàusula, però ahir de vesprada encara no s’havia abonat. Amb la seua arribada, Pedro Martínez ja disposaria d’un recanvi per a Semi Ojeleye, que apunta a abandonar la disciplina taronja rumb a l’Estrella Roja.

Als seus 30 anys, Taylor ha sigut un dels noms propis d’una temporada històrica per al seu equip. Els d’Ibon Navarro han guanyat quatre dels cinc títols possibles (Supercopa, Copa, BCL i Intercontinental) i han sigut semifinalistes de la Lliga Endesa. En la seua tercera temporada en este campionat, l’americà ha fet una mitjana de 9,9 punts amb un 37,3 % d’encert en triples, 4 rebots, 2,3 assistències i 12,5 de valoració. Estes actuacions l’han convertit en l’objectiu número u per a la posició d’aler de cara a la pròxima temporada en l’esperat retorn a l’Eurolliga.

Interés per Sima

Taylor podria no ser l’únic jugador a canviar Màlaga per València. Segons va avançar COPE i va poder confirmar Superdeporte, Yankuba Sima també està en l’agenda taronja. El pivot espanyol de 28 anys i 2,11 metres té unes condicions que agraden en el club per a millorar les prestacions físiques del joc interior de cara a l’Eurolliga i també compta com a quota per a cobrir el mínim de quatre jugadors de formació local. La seua clàusula és de 500.000 euros, una xifra assequible.

Pedro Martínez el coneix molt bé, perquè ja el va tindre a les seues ordes durant la seua etapa en el Manresa. Les seues mitjanes, este curs, en Lliga Endesa han sigut de 4,9 punts, 2,8 rebots, 0,8 assistències, 0,3 taps i 4,8 de valoració. En qualsevol cas, de moment només hi ha un interés i no es tracta d’una operació tan avançada com la de Taylor. Per a la posició de pivot, el València Basket ja té tancat el francés Neal Sako, cosa que va confirmar fins i tot el mateix Tony Parker, president de l’ASVEL, el seu equip d’origen. El club maneja altres alternatives per al joc interior i encara no té una decisió presa. En cas que siga Sima el triat, caldria pagar un altre traspàs a l’Unicaja, atés que té contracte fins a 2026.