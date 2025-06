Maribel Albalat, una alcaldessa marcada per la dana

Maribel Albalat (PSPV) ha sigut alcaldessa de Paiporta quatre anys i en dos períodes, però porta vinculada a la política local des de fa una dècada. Ara, després d’una dana que va convertir este municipi de l’Horta Sud en el cor de la catàstrofe, renuncia a la primera línia per la seua salut i deixa l’alcaldia i la seua acta com a regidora. Este dijous va anunciar en un vídeo compartit en xarxes socials que dimitix com a alcaldessa per prescripció mèdica, arrossegar diversos anys un estat de salut delicat i una dana que ha sigut devastadora.

Albalat va entrar en la corporació municipal en 2015 i és militant del PSPV des de 2011. Topògrafa de professió, la fins ara alcaldessa va formar part del govern en coalició amb Compromís i Podem de 2015 a 2019, en la primera etapa d’executius del Botànic que va arrabassar la vara de comandament al PP després de dos mandats amb Vicente Ibor (2007-2011 i 2011-2015) al capdavant.

Primer govern de coalició

En eixe mandat, de 2015 a 2019, Compromís va tindre l’alcaldia durant quatre anys, cosa que va canviar a partir de 2019, quan el PSPV va traure cinc regidors i els valencianistes sis. Llavors, es van alternar l’alcaldia i Albalat va sostindre la vara de comandament per primera vegada en 2021. El seu primer període com a alcaldessa va estar marcat per tensions amb el seu soci de govern i per la pandèmia de la covid, que va haver de gestionar en diferents ocasions.

Una primera tragèdia en un primer mandat que no feia prevore la que vindria en 2024 quan la dana va destrossar el municipi. En 2023, Albalat torna a encapçalar la candidatura socialista, que obté nou regidors, un nombre més elevat que Compromís amb distància, i la primera vegada que els socialistes superaven el PP en 20 anys, fet que els va permetre iniciar l’actual mandat en solitari i en minoria per ser la llista més votada.

La dana, un succés que marca la seua trajectòria

La dana ha marcat la trajectòria del lideratge polític d’Albalat, que ara es retira per motius de salut i després de viure els mesos més durs en tota la seua carrera de representació pública. La barrancada del 29 d’octubre va rebentar el municipi, un dels més afectats i les conseqüències de la qual encara arrossega. En els primers dies, després del xoc d’una catàstrofe mai viscuda en esta localitat de l’Horta Sud, l’alcaldessa atenia este diari visiblement afectada.

Maribel Albalat, setmanes després de la dana / JM López

En una de les converses, un mes després de la riuada, Albalat va dir, en una primera conclusió després del colp, que “si hagueren avisat mitja hora o una hora abans, no hi hauria tants morts a Paiporta”. Aquella nit, l’alcaldessa va témer per la vida de les persones, perquè “pobles com Catarroja o Aldaia s’inunden amb les danes, però a Paiporta no passa mai i la gent no estava preparada”.

En una entrevista va denunciar com de sola es va sentir la ciutadania els primers dies, una sensació que era “el que més li feia mal”. Un sentiment, el de sentir-se abandonats, que van fer sentir el dia de la visita dels reis d’Espanya al seu municipi, Paiporta, que no només va ser escenari de la devastació més gran després de la riuada, sinó també de l’expressió de desesperació que vivia la població, sobretot en les primeres setmanes postcatàstrofe. Eixa desesperació la compartia i entenia l’alcaldessa, Maribel Albalat, que també va rebutjar la violència.