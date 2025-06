Retards en el primer dia de metro a la Ribera: “Estic il·lusionada, però arribe tard al treball”

Hui, el metro torna a solcar els camps de la Ribera Alta. Després de huit mesos des que la dana va arrasar la infraestructura de la línia 1 de metro entre València Sud i Castelló, hui, els viatgers tornen a l’itinerari que feien abans de la catàstrofe. No obstant això, alguns metros ja circulaven amb mitja hora de retard des de les 7 del matí en una jornada d’ajustos tècnics i de tornada a la normalitat.

“Estava molt il·lusionada per poder agafar el metro de nou, però ja arribe tard al treball perquè hi ha retard”, conta Silvia. Esta passatgera que treballa a València estava esperant el metro de les 8:11 h en l’estació d’Alberic, que no ha arribat fins a les 8:59 h.

Primer dia de funcionament del metro a Alberic després de huit mesos de les inundacions / Perales Iborra

Com molts veïns, durant estos huit mesos, ella ha hagut de recórrer als autobusos llançadora gratuïts. Tant Silvia com una estudiant que espera al seu costat, Aura, coincidixen: “Després de huit mesos esperant ha sigut un poc baixada arribar i vore este retard, però estem contentes perquè els autobusos eixien amb menys freqüència i ara ho tindrem més fàcil”.

Problemes amb els bitllets

Els retards no han sigut l’únic problema. Diversos usuaris han experimentat dificultats per a validar el bitllet en la màquina i per a comprar títols nous. “Necessitava recarregar la targeta, perquè feia huit mesos que no passàvem per ací, i, quan he arribat, resulta que no hi havia manera de recarregar-la”, protesta Pepita, jubilada. Ella i altres usuaris més jóvens han demanat ajuda a través de l’intèrfon, des del qual els han indicat que pujaren igualment al metro i comunicaren la seua situació en les estacions següents.

Amistats de metro

Regina, Yamaly, Blanca, Inma i Andrea es van conéixer temps abans de la dana, esperant el metro. Coincidien diversos dies en l’estació i d’ací van entaular una relació. Hui la reprenen, encara que amb un “sabor agredolç”, perquè havien arribat per a agafar el metro de les 7:26 h, que no ha passat fins a les 8:00 h.

Mentres el bus tardava uns 40 minuts des d’Alberic fins a València, el trajecte amb metro ronda l’hora. “El bus era més ràpid, però hi havia menys freqüència i pujava molta gent, i això d’anar dempeus en un autobús per l’autovia no és el millor, que diguem”, recorda Regina. Algunes de les seues amigues preferien organitzar-se en cotxes amb una altra gent per a anar més directes a València, però hui això s’ha acabat.

Regina, Yamaly, Blanca i Inma esperen el metro a Alberic / Perales Iborra

Si bé és cert que el fet que el curs acadèmic haja acabat reduïx la quantitat de viatgers (perquè molts estudiants ja estan de vacacions), estes passatgeres reconeixen que abans solia haver-hi més gent esperant: “Jo crec que no s’acaben de fiar que vagen ja hui”, comenten.

Malgrat els retards, els metros han sigut rebuts entre aplaudiments i cares somrients.